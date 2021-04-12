Шестилетний космонавт поздравил с праздником жителей Вязников

Шестилетний мальчик в необычном костюме покорителя звездных вершин порадовал жителей Вязников. В юбилей полета первого человека в космос Захар Клинов облачился в самодельный скафандр и прошелся по городу. Всем, кто встретился ему по дороге, ребенок подарил распечатанную на принтере открытку с Юрием Гагариным. Накануне вместе с мамой он вырезал около ста поздравительных листочков с легендарной фразой «Поехали!». По пути в садик удалось раздать минимум половину из них.

Задание подготовить костюм для проведения праздника дали в детском саду. Захар сразу решил, что будет космонавтом. В выходные над образом трудилась вся семья. В ход пошли бумага, бутылки из-под лимонада и мусорные пакеты. Получилось очень даже правдоподобно.

— Чтобы сделать шлем, надули шарик, и к нему приклеили толстый слой обычной бумаги (у меня это черновики с работы). Потом я покрасила бумагу серебряной краской из баллончика, сделала надпись «СССР», потом вырезала отверстие для лица и обклеила весь шлем прозрачным скотчем, — рассказала «Призыву» мама Кирилла Светлана Соколова. – Для кислородного баллона пригодились бутылки из-под лимонада и старые шланги. Сам костюм сделан из мусорных пакетов. Скроила штаны и кофту. Так как прошивать пакеты чревато тем, что они порвутся, я пошла более лёгким путем и склеила все прозрачным скотчем с изнаночной стороны.

Светлана рассказывает, что тема космоса оказалась Захару очень близка. Вместе с сыном во время подготовки посмотрели фильм про Юрия Гагарина. После чего мальчик весь день повторял фразу, произнесённую во время старта первого пилотируемого космического корабля «Восток». Ребенок сам предложил пройтись в скафандре по городу и раздать открытки, чтобы напомнить людям о знаменательной дате. Кроме того, ребенок на утренник выучил стихотворение.

Фото и видео с юным космонавтом Светлана разместила на своей странице в социальных сетях. За несколько часов снимки посмотрели сотни человек. Многие поставили лайки и оставили комментарии. Захара назвали юным покорителем вязниковских неравнодушных сердец.

Ранее «Призыв» напомнил, как жизнь первого человека, побывавшего в космосе, связана с Владимирской областью. Мы предлагаем вам пройти тест и вспомнить места, которые хранят память о Юрии Гагарине.