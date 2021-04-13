Шаляпин обвенчался в Гагино. Что вы об этом знаете?

Летом 1898 года в Спасском храме села Гагино Владимирской губернии состоялось венчание оперного певца Федора Шаляпина с итальянской балериной Иолой Торнаги. Великий бас так описал это событие в своих воспоминаниях:

«После свадьбы мы устроили смешной какой-то турецкий пир: сидели на полу, на коврах, и озорничали, как малые ребята. Не было ничего, что считается обязательным на свадьбах: ни богато украшенного стола с разнообразными яствами, ни красноречивых тостов, но было много полевых цветов и немало вина. Поутру, часов в 6, у окна моей комнаты разразился адский шум — толпа друзей с Мамонтовым во главе исполняла концерт на печных вьюшках, железных заслонках, на ведрах и каких-то пронзительных свистульках. Это невозможно напоминало мне суконную слободу. А дирижировал этим кавардаком С.В. Рахманинов».

Великий оперный бас Федор Шаляпин родился в 1873 году в Казани, жил в Петербурге и Москве, умер в Париже. Но с Владимирской губернией, по утверждению Федора Ивановича, связаны его самые тёплые и счастливые годы жизни. С помощью этого теста давайте вместе вспомним эти значимые события из истории Владимирской области и именитого певца.