Сговор на торгах по Рпенскому проезду подтвердило Антимонопольное ведомство

Владимирское управление антимонопольной службы России подтвердило, что во время торгов по Рпенскому проезду в областном центре был нарушен закон о конкуренции. Речь идет о возможном сговоре подрядчиков — ГУП «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП». Установлено, что они заключили и реализовали незаконное соглашение, которое было направлено на поддержание цен на торгах на строительство Рпенского проезда. А это нарушение антимонопольного законодательства.
Доказательством картельного сговора, по мнению УФАС, стала единая модель поведения между подрядчиками. Они подавали ценовые предложения, равные начальной максимальной цене контракта.
УФАС доказало сговор между участниками торгов.
Ранее Следственное управление СКР и управление ФСБ по Владимирской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора ГУП «ДСУ-3» Романа Головина. Он подозревается в ограничении конкуренции при участии в торгах на строительство Рпенской магистрали. Руководителя дорожной организации привлекают к ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ.
— Головин Р.В., преследуя цель обеспечить свою победу в электронном аукционе по строительству автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г. Владимире, заключил с руководством фирмы конкурента, т.е. между хозяйствующими субъектами-конкурентами, ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, — уточнило УФСБ по Владимирской области.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 2 миллиарда 77 миллионов 654 тысячи рублей.
Аукцион по закону объявили несостоявшимся, а победителем признали «ДСУ-3», которое первым подало заявку. За это, считает следствие, второй участник торгов получил по договору субподряда половину объема работ, предусмотренных техзаданием к контракту.
На рабочем совещании по вопросам строительства Рпенского проезда, которое состоялось на этой неделе, владимирские чиновники комментировать скандал вокруг торгов отказались.
— Органы разберутся, — уронил традиционную фразу вице-губернатор Владимирской области Роман Годунин. И уточнил, что в данный момент Роман Головин в отпуске и приступит к своим обязанностям по возвращении.
Между тем достроить Рпенский проезд во Владимире могут раньше срока: не в апреле 2023 года, а уже в конце 2022-го.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
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