Сговор на торгах по Рпенскому проезду подтвердило Антимонопольное ведомство

Владимирское управление антимонопольной службы России подтвердило, что во время торгов по Рпенскому проезду в областном центре был нарушен закон о конкуренции. Речь идет о возможном сговоре подрядчиков — ГУП «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП». Установлено, что они заключили и реализовали незаконное соглашение, которое было направлено на поддержание цен на торгах на строительство Рпенского проезда. А это нарушение антимонопольного законодательства. Доказательством картельного сговора, по мнению УФАС, стала единая модель поведения между подрядчиками. Они подавали ценовые предложения, равные начальной максимальной цене контракта. — Наряду с этим отсутствовала экономическая обоснованность действий хозяйствующих субъектов, подтверждено наличие взаимодействия между «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП» в период до аукциона путем телефонных переговоров и личных встреч, а также последующего их взаимодействия в период после подведения итогов аукциона, — сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

УФАС доказало сговор между участниками торгов.

Ранее Следственное управление СКР и управление ФСБ по Владимирской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора ГУП «ДСУ-3» Романа Головина. Он подозревается в ограничении конкуренции при участии в торгах на строительство Рпенской магистрали. Руководителя дорожной организации привлекают к ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ.

— Головин Р.В., преследуя цель обеспечить свою победу в электронном аукционе по строительству автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г. Владимире, заключил с руководством фирмы конкурента, т.е. между хозяйствующими субъектами-конкурентами, ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, — уточнило УФСБ по Владимирской области.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 2 миллиарда 77 миллионов 654 тысячи рублей.

Аукцион по закону объявили несостоявшимся, а победителем признали «ДСУ-3», которое первым подало заявку. За это, считает следствие, второй участник торгов получил по договору субподряда половину объема работ, предусмотренных техзаданием к контракту.

На рабочем совещании по вопросам строительства Рпенского проезда, которое состоялось на этой неделе, владимирские чиновники комментировать скандал вокруг торгов отказались.

— Органы разберутся, — уронил традиционную фразу вице-губернатор Владимирской области Роман Годунин. И уточнил, что в данный момент Роман Головин в отпуске и приступит к своим обязанностям по возвращении.

Между тем достроить Рпенский проезд во Владимире могут раньше срока: не в апреле 2023 года, а уже в конце 2022-го.