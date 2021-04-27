Сергея Рыбакова представили в качестве генерального директора ВСМЗ

Первый день работы. Сегодня коллективу Владимиро-Суздальского музея-заповедника представили нового генерального директора. Сергей Рыбаков если и был взволнован, виду не подавал: опытный руководитель, занимавший довольно высокие посты, он был сдержан и корректен. Его предшественница Светлана Мельникова на встрече не присутствовала. Она была в Минкульте на переговорах по поводу нового трудоустройства.

Слово первому ряду

Представление нового руководителя прошло в здании Палат. На стенах зала — баннеры с цитатами Алисы Аксёновой: экспозиция к 90-летию президента музея. Алисы Ивановны в зале тоже нет, но имя её повторяется многократно и с неизменным пиететом.

Первый ряд в зале отвели высоким гостям. Приказ о назначении новому руководителю ВСМЗ передал Александр Воронко, директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры. Перед этим сказал, что Владимиро-Суздальский музей-заповедник вступает в новый период своего развития. Стоящая перед новым гендиректором задача — усилить турпоток и сделать так, чтобы имя музея громко звучало на региональном, федеральном и мировом уровнях.

Сергей Рыбаков историк по образованию, доктор философских наук.

Обстановку, вначале немного напряжённую, разрядило сообщение о том, что Светлана Мельникова продолжит свою работу на стезе истории и культуры. Вопрос — в каком качестве. Это как раз решалось в тот момент, когда во Владимире представляли Сергея Рыбакова.

— Светлана Евгеньевна находится в Министерстве культуры, общается с руководством на предмет своей дальнейшей работы. Вы понимаете, что такими ценными кадрами не бросаются. И без работы она, естественно, не останется. Пользуясь случаем, хочу ей сказать огромное спасибо за труд, за то, что она сделала, — проникновенно произнёс Александр Воронко.

Дальше были речи от «первого ряда». Практически все добрым словом поминали предыдущее руководство. Глава областного центра Андрей Шохин цитировал слова Алисы Аксёновой о духовности — она не менее важна, чем экономика. Его суздальский коллега Сергей Сахаров ювелирно затронул тему внезапных кадровых ходов: шок от неожиданного решения снять Светлану Евгеньевну сгладило решение назначить на её место Сергея Евгеньевича. И т.д.

Из других рядов выступавших не было. Регламент не предусмотрел. Но аплодисменты звучали убедительные. На всех рядах. Возможно, убедило ответное слово нового руководителя. Он сказал: «Революции не будет».

Ответное слово

Сергей Рыбаков обратился ко всем фразой «дорогие друзья». Напомнил, что собравшимся он — земляк. И охарактеризовал свои чувства, которые, без сомнения, импонировали находившимся в зале.

— Владимирская земля и Владимиро-Суздальский музей-заповедник для меня не пустые звуки. Это часть моего мировоззрения и моей жизни, — пояснил гендиректор ВСМЗ. — Из всех чувств, которые я сейчас испытывают, я бы выделил одно — большое чувство ответственности.

Сергей Евгеньевич сказал, что последние 10 лет он бывает во Владимирской области чаще, чем в Москве. Что в последние годы он активно занимался вопросами культуры и культурного наследия. Что надеется на поддержку своих друзей, которых во Владимирской области много. И, само собой ждёт поддержку властей. Всё это для того, чтобы сделать музей лучше.

Пресс-подход

Дальше был пресс-подход, во время которого Сергей Евгеньевич, опять-таки, был выдержан и говорил о необходимости глубже погрузиться в темы. На вопрос о конфликте предыдущего руководства с частными гидами сказал, что это, скорее, не конфликт, а проблема. Причём характерная не только для Владимир и Суздаля, а практически для всех исторических городов. Гороховца, например. Там трафик туристов меньше, а «водить» их норовят и москвичи, и нижегородцы.

Спросили про возможность объединения всех музеев области под крылом ВСМЗ. Раньше же так и было: Александров, Юрьев-Польский и тот же Гороховец были филиалами «большого брата».

— На этот вопрос отвечать преждевременно. Но, находясь в новой должности, я, конечно же, не могу не думать о Владимирской области в целом, — сказал Сергей Рыбаков.

А вот о чём было заявлено твёрдо, так это об отсутствии желания «рубить с плеча». Новый гендиректор сообщил, что он не приемлет «революций ради революций». И хотя такие же фразы прежде произносили руководители, которые сразу после своего назначения начинали именно что «рубить», в данном случае сказанному можно верить. Ибо в бытность свою главным федеральным инспектором во Владимирской области Сергей Рыбаков отличался спокойными и взвешенными подходами, а также незлобивым нравом. Что большая редкость в политике. Да и не только там.

— Традиция подразумевает сохранение прежнего, развитие и появление нового. У меня есть железное правило: я никогда не обвиняю в чём-то предшественников. Не рассказываю о том, что всё было плохо, а я вот один такой появился, и всё сразу заработало. Если кто-то считает, что он такой способный, значит, это нужно доказать своими делами. Поэтому: всё, что было запланировано музеем, оно будет. Всё, что было наработано, надо сохранить. А потом с этой позиции двигаться дальше, — заявил Сергей Рыбаков.

100 дней после приказа

Судить о первых шагах нового генерального директора музея можно будет летом. В середине июня в Министерстве культуры РФ должно состояться крупное совещание музейщиков. Там ждут некоего проекта развития ВСМЗ от Сергея Рыбакова.

— Конечно, если Сергей Евгеньевич успеет это подготовить, — уточнил Александр Воронко.

В качестве первого рубежа при оценке деятельности нового руководителя он посоветовал взять 100 дней после приказа. А это июль 2021-го. Кстати, не исключено, что, в отличие от своей предшественницы Сергей Рыбаков при разработке программных документов будет больше полагаться на активных жителей области. Во всяком случае, он сказал, что намерен провести встречу с общественниками. И это будет сильный шаг по коррекции имиджа музея, в последнее время часто называемого «империей».

Сергей Рыбаков родился 5 июня 1968 года в Гороховецком районе. Выпускник Калининского суворовского училища. В 1989 году завершил обучение в Ленинградском высшем военно-политическом училище противовоздушной обороны, по специальности учитель истории и обществоведения. На протяжении семи лет с 1989 года проходил военную службу в частях Московского округа ПВО. В 2001 году перешёл работать в Администрации Президента России. В 2003 году назначен на должность советника Министра обороны России по связям с общественностью и СМИ. В 2004 году переведён на должность начальника Управления информации и общественных связей, заместителя директора Аппарата Министра обороны России. Удостоен звания Генерал-майор Вооруженных Сил России. В 2012 году — главный федеральный инспектор по Владимирской области, потом первый зам. губернатора Владимирской области. В сентябре 2013 года делегирован в Совет Федерации. На протяжении пяти лет работы в Совете Федерации был заместителем председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.