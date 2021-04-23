Сергея Рыбакова назначат генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Сергей Рыбаков будет руководить Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ. Сергей Рыбаков сменит на этом посту Светлану Мельникову, договор с которой был расторгнут сегодня Минкультом без объяснения причин.

Сергей Евгеньевич Рыбаков — председатель правления ассоциации «Русская провинция». Для Владимирской области человек свой. Он родился в Гороховецком районе, в 2012 году был главным федеральным инспектором в нашем регионе. Его называли потенциальным губернатором: предполагалось, что он займет этот пост после ухода Николая Виноградова. Однако после того, как это сделала Светлана Орлова, Сергей Рыбаков стал членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Сергей Рыбаков в Совете Федерации 5 лет работал заместителем председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

— Сегодня перед учреждением стоят амбициозные задачи — повышение туристической привлекательности, создание новых музейных проектов и расширение межмузейного сотрудничества. Этот новый этап в развитии музея требует оригинальных идей и подходов, которые предстоит выработать новому руководству. Директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника будет назначен Сергей Рыбаков. Соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время, — процитировал ТАСС заявление пресс-службы Минкультуры РФ.

При всей неожиданности сегодняшнего кадрового решения можно сказать, что назначение Сергея Рыбакова на должность генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника – очень удачный ход. Для самого музея. Он избавляет от негативного варианта, который ВСМЗ уже испытал во время недолгого правления «варяга» Игоря Конышева. Дело закончилось скандалом: после ухода против Конышева было возбуждено уголовное дело, и его судили за хищения.

Сергей Евгеньевич Рыбаков мало того, что очень авторитетный человек, уроженец Владимирской области и руководитель федерального уровня, он ещё и душой переживает за сохранение памятников истории. В своё время именно с его подачи начались работы по возрождению родового гнезда знаменитого государственного деятеля Михаила Михайловича Сперанского в селе Черкутино Собинского района.

Ещё Сергей Рыбаков в качестве заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре курировал мероприятия по организации и проведению празднования 850-летия основания города Гороховца.

Ещё сведения о личности нового гендиректора ВСМЗ. Сергей Евгеньевич – выпускник Калининского суворовского учищища. В 1989 году завершил обучение в Ленинградском высшем военно-политическом училище противовоздушной обороны, по специальности учитель истории и обществоведения. На протяжении семи лет с 1989 года проходил военную службу в частях Московского округа ПВО. В 2001 году перешёл работать в Администрации Президента России. В 2003 году назначен на должность советника Министра обороны России по связям с общественностью и СМИ. В 2004 году переведён на должность начальника Управления информации и общественных связей, заместителя директора Аппарата Министра обороны России. Удостоен звания Генерал-майор Вооруженных Сил России.