Семерым медикам выплатят 10 миллионов за трудоустройство во Владимирской области

3 врача и 4 фельдшера трудоустроились в медицинские организации Владимирской области. На станции скорой медицинской помощи Владимира теперь будут работать врач СМП, врач-психиатр и четыре фельдшера выездных бригад. Один врач пришел на Муромскую станцию скорой медицинской помощи.

Медики приехали к нам из других регионов. Это Краснодар, Ставропольский край и Нижегородская область. Один медик родом из Владимирской области, но работал в столице. Еще один специалист перешел из частного медучреждения Коврова.

На решение о трудоустройстве повлияли меры соцподдержки, уверены в облздраве. Речь идет о единовременных выплатах врачам. Напомним, что пандемия коронавируса обострила и без того существующую проблему с медицинскими кадрами во Владимирской области. Привлекать сотрудников решили в том числе с помощью денежной мотивации.

Кому положены выплаты

Право на 2-миллионные выплаты имеют врачи скорой медицинской помощи общепрофильных выездных бригад, педиатры, психиатры и анестезиологи-реаниматологи, которые работают в составе специализированных выездных бригад. На выплаты в размере 1 миллиона рублей могут рассчитывать фельдшеры выездных бригад скорой помощи и медсестры-анестезисты.

— Меры соцподдержки предоставляются медикам при трудоустройстве на станции (отделения) СМП городов с населением свыше 50 тысяч человек и городских населенных пунктов, где не действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и сложилась наиболее острая кадровая ситуация, — уточняет облздрав.

Эти выплаты также смогут получить медработники, переехавшие во Владимирскую область из других регионов, при условии отсутствия предыдущей работы в нашем регионе не менее двух лет по месту основной работы.

На участие в программе могут рассчитывать специалисты, перешедшие из расположенных в регионе медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и частной системы здравоохранения, при условии работы в этих учреждениях не менее 2 лет.

Врачу необходимо отработать в учреждении не менее 5 лет.

Мера социальной поддержки будет действовать в регионе в течение 2021-2023 годов. Сейчас обсуждается вопрос о трудоустройстве еще целого ряда медработников. Всего же до 2023 года планируется привлечь в регион 90 врачей и 120 фельдшеров.

В прошлом году во Владимирской области действовала аналогичная программа привлечения врачей первичного звена. Благодаря миллионным выплатам удалось трудоустроить в первичное звено 48 врачей.

С помощью денежных выплат в регионе пытаются решить и кадровую проблему с педагогами. Как учителей пытаются вернуть в школу, «Призыв» подробно уже рассказывал.