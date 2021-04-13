Семена сомнительного качества продали садоводам

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора обнаружили семена сомнительного качества. Их продавали дачникам в поселке Ставрово Собинского района. Проверка показала, что там реализовывали пакетированные семена овощей, сорта которых не включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ. Это сорта моркови «Нандрин», «Принцесса Шанхая», «Сибирская медуница»; свеклы – « Темная ночь», «Рафинадная», томатов — «Пузо карапуза», «Фаршировочный», «Декабрист».

— Отсутствие названий сортов в Государственном реестре свидетельствует о том, что производство оригинальных семян официально не поддерживается и они не могут быть исследованы на сортовые и посевные качества, на наличие ГМО и, соответственно, не могут находиться в обороте, — сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

На 338 пакетов семян овощей отсутствовали документы. Также проверяющие установили факты ввоза на территорию Владимирской области 180 кг семенного картофеля из республики Татарстан. О доставке подкарантинной продукции в управление Россельхознадзора не сообщили.

Консультацию по вопросам качества семян можно получить по телефону «горячей линии» 8 (4922) 32-75-08. Она будет работать 15 апреля с 10.00 до 12.00.

В отношении недобросовестных граждан, допустивших нарушения, возбуждены административные дела. Всего же с начала года с реализации снято 656 кг посадочного материала (лук-севок) и 2220 пакетов семян овощных культур. Инспекторы управления составили 46 протоколов об административных правонарушениях. Рассмотрено 35 административных дел. Наложен 21 штраф на сумму 13,8 тысячи рублей, выдано 14 предупреждений.

И хотя рейдовые мероприятия будут продолжены, садоводам стоит быть бдительнее. Чтобы не остаться без урожая, специалисты настоятельно рекомендуют приобретать семена и саженцы не в сомнительных ларьках и у продавцов на рынках, а в специализированных магазинах и садовых центрах.

А между тем к дачному сезону жители Владимирской области активно готовятся. Судить об этом можно хотя бы по количеству окон с ярким фиолетовым светом, который так выделяется в вечернее время. Так с помощью специальных ламп садоводы выращивают рассаду.

Ранее «Призыв» сообщал, что дачники предпенсионного возраста поедут на электричках с 40-процентной скидкой. Она будет действовать с 1 мая по 30 сентября при оплате проезда на пригородном железнодорожном транспорте в день поездки.