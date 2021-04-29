Сберинтертейнмент открывает игровое направление бизнеса

Сберинтертейнмент объявляет об открытии собственного игрового направления — СберИгры, — которое дополнит индустрию развлечений экосистемы Сбера.

СберИгры станут одним из сегментов индустрии развлечений Сбера, управление которой обеспечивает его дочерняя структура — компания Сберинтертеймент.

Возглавит новое направление Алиса Чумаченко, обладающая большим опытом в игровой индустрии. Алиса является основателем Game Insight — одной из ведущих компаний по разработке мобильных игр в Европе. Ранее Алиса была вице-президентом по маркетингу Astrum Online Entertainment. Под руководством Алисы Чумаченко СберИгры уже в 2021 году приступят к формированию команды и созданию продюсерского центра, издательства, студии внутренней разработки, а также различных околоигровых сервисов. Играм и сервисам, выпускаемым под брендом СберИгры на российском рынке, будут в полной мере доступны преимущества объединённой экосистемы Сбера и облачной платформы SberPlay. Более подробно о планах развития данного направления Алиса Чумаченко и её команда расскажут на первой технологической конференции для разработчиков SmartDev 20 мая 2021 года (https://smartdev.ru/).

В рамках формирования игрового направления Сбер также подписал необязывающие условия и ведёт переговоры по приобретению компании Gosu Data Lab, основанной Алисой Чумаченко. Компания занимается разработкой голосового ассистента Gosu Voice Assistant для геймеров и платформы анализа игровых данных Gosu Data Platform, которые будут интегрированы в состав нового направления Сбера.

Дальнейшее развитие Gosu Voice Assistant продолжится в инфраструктуре Сбера, он также дополнит выпускаемые издательством игры. Gosu Data Platform в свою очередь окажет поддержку партнёрским студиям в тестировании новых игровых гипотез и поможет улучшить пользовательский опыт за счёт персонализации контента.

«Есть много причин, по которым инвестиции в развитие игровой индустрии являются логичным и своевременным шагом. Игры — одно из наиболее динамичных направлений развития цифрового бизнеса, часто выступающее двигателем инноваций. Ведущие технологические компании мира развивают игры и как перспективный бизнес, и инструмент коммуникации, образования и создания сообществ. Кроме того, игры имеют огромный экспортный потенциал и высокую привлекательность для инвесторов, а в нашем случае — ещё и существенные синергии с экосистемой Сбера. Мы видим большое будущее за этим направлением и рады приветствовать в команде в качестве лидера этого нового для нас направления бизнеса такого профессионала, как Алиса Чумаченко»

Татьяна Доброхвалова

Старший вице-президент Сбербанка, Генеральный директор компании Сберинтертейнмент

«Мы, разработчики игр из России, умеем делать качественные игры, в которые играют сотни миллионов человек. Сбер собрал очень сильную команду, и при её

поддержке мы сможем построить успешную компанию, способную стать одним из лидеров рынка.

Работа в рамках экосистемы Сбера позволит быстро завоевать аудиторию и принесёт новые возможности для игровых разработчиков на российском рынке. Уверена, мы откроем и создадим множество талантливых студий и вместе выпустим немало хороших игр. В наших силах не только создать новую компанию, но и изменить мировую индустрию игр»

Алиса Чумаченко

Генеральный директор СберИгр