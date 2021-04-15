СберБанк выдал льготной ипотеки почти на 600 млрд рублей

За время действия программы льготной ипотеки, запущенной как мера поддержки в пандемию, СберБанк выдал 226 тысяч ипотечных кредитов на 598,4 млрд рублей. Такие данные привёл Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка, в рамках панельной дискуссии «Льготная ипотека: как и где её продлить» на Красноярском экономическом форуме.

Программа СберБанка «Господдержка-2020» стала вполне органическим и экономически оправданным способом стимуляции спроса в пандемию, который поддержал строительную отрасль и граждан, желающих купить квартиру в новостройке.

«Сегодня одним из популярных способов приобретения жилья для россиян является ипотека. Программа поддержки спроса, на наш взгляд, оказалась очень своевременной и эффективной, но дисбаланс предложения и резко возросшего спроса привёл к нормальному экономическому эффекту коррекции цен. Застройщики не были готовы к такому спросу, так как экономический строительный цикл составляет 2‒4 года — от покупки земли и найма подрядчиков — по полной сдаче объекта. При этом очевидно, что уровень обеспеченности комфортным жильём для граждан России и в первую очередь в регионах стоит остро, поэтому мы поддержим, если правительство примет решение о продлении программы»

Николай Васёв,

Вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка

Он напомнил, что за последние три года инфляция стабильно находилась на уровне 4%. При этом ключевая ставка была в районе 7%. В начале 2020 года Банк России стремительно снижал её — до уровня 4,5%, — что повлияло на существенное сокращение ставок как по вкладам, так и по кредитованию, в том числе и по ипотеке во всех сегментах. Граждане, зачастую покупая новую квартиру, продают старую, которую другие приобретают тоже в ипотеку.

По его словам, текущий жилой фонд в пересчёте на жителя страны составляет около 25 кв. метров на человека, при том что в европейских странах этот показатель в полтора и более раза выше. С учётом того что средний возраст жилого фонда в РФ составляет около 30 лет, то потребность в комфортном жилье на текущий момент остаётся достаточно актуальной.

ПАО Сбербанк