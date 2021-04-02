Сбербанк провел в Кирове отраслевую конференцию для представителей лесопромышленного комплекса

30 марта состоялась отраслевая конференция для представителей лесопромышленного комплекса. Организатором мероприятия выступил Сбербанк.

Основными спикерами конференции стали:

§ исполнительный директор Департамента развития корпоративного бизнеса, лидер отрасли ЛПК Сбербанка Алла Сбитнева

§ отраслевой руководитель по ЛПК в Волго-Вятском банке Сбербанка Ирина Молчанова

§ исполнительный директор, старший аналитик Сбербанка, аналитического подразделения SberCIB Investment Research Вячеслав Романов, Партнер Strategy Partners Group Андрей Заутер

§ партнер консалтинговой компании АО «НЭО Центр» Инна Гольфанд,

§ руководитель направления Департамента корпоративного бизнеса СберЛизинг Наталья Ситникова.

Участники конференции активно обсуждали проблемы и острые вопросы, оказывающие влияние на деятельность лесопромышленных предприятий, а также делились лучшими практиками, мнениями и идеями развития регионального бизнеса.

В частности, была презентована стратегия работы Сбера с лесопромышленным комплексом, подробно рассмотрены основные тренды в экономике России и отрасли ЛПК. Одним из важных вопросов стало обсуждение участниками взаимодействия Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области с предприятиями лесопромышленного комплекса региона.

Заместитель Председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Елена Страшкевич:

«На территории регионов, входящих в состав Волго-Вятского банка, расположено множество предприятий лесной промышленности с развитыми стадиями и звеньями производства. Именно поэтому банку важно выступать в роли эксперта по развитию отрасли, который видит проблемы своих партнеров, участвует в решении наиболее важных вопросов лесного хозяйства региона. Сбербанк планирует и в дальнейшем развивать вертикаль отраслевой экспертизы, чтобы обладать всеми знаниями и компетенциями для решения вопросов лесной промышленности»