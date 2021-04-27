Сбер провёл квиз ко Дню Земли

В СберКвизе, который Сбер организовал в честь Дня Земли, участники могут проверить свои знания о нашей планете и экологии и узнать, как снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Как играть Играть можно одному или в команде. Для этого нужно зайти на платформу sberiq.ru, создать свою команду и отправить ссылку-приглашение друзьям. Когда команда будет сформирована, игра начнётся. Если у участника нет своей команды, то нужно также дождаться других участников.

В квизе можно соревноваться с другими командами, отвечая на вопросы викторины. Всего в игре шесть туров, время одной игры — 15‒20 минут. Начать игру можно в любой момент.

«День Земли стал общечеловеческим символичным праздником любви и заботы о Земле. Отмечая его, мы демонстрируем ответственное отношение к окружающей среде. В этот день в разных уголках земного шара неравнодушные к экологическим проблемам люди проводят мероприятия, нацеленные на то, чтобы в мире стало больше чистоты и ответственного отношения к ресурсам. Специально к этому событию команда СберКвиз разработала модуль вопросов о нашей планете и экологии и приглашает всех принять участие в увлекательной викторине»

Сергей Мальцев

Заместитель Председателя Правления Сбербанка