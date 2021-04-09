Сбер предложил клиентам онкострахование онлайн с ежегодным чекапом

Сбер вывел онкострахование в мобильное приложение СберБанк Онлайн (6+). Программа «Горизонт здоровья» от СК «Сбербанк страхование жизни» позволяет пройти ежегодный чекап с подробным отчётом о состоянии здоровья.

Чекап проводится с учётом пола и возраста клиента и включает в себя лабораторные и диагностические исследования (маммография, гинекологические цитологические исследования, ультразвуковая диагностика и пр.). Длительность обследования — один-два дня.

В случае выявления онкологического заболевания клиент может получить второе медицинское мнение и при необходимости пройти дополнительное обследование. При подтверждении диагноза страховая компания полностью возьмёт на себя оплату лечения на сумму до 8,5 млн рублей и обеспечит полноценную организационную поддержку: подбор клиники, оплату проезда к месту лечения и помощь в оформлении документов для вылета клиента и одного сопровождающего.

«По данным ВОЗ, в ближайшие десять лет профилактика, диагностика и скрининг могут спасти от онкологических заболеваний 7 млн жизней. Комплексные медицинские осмотры позволяют выявлять заболевания на ранней стадии и обнаруживать неблагоприятные комбинации факторов риска. По итогам обследования разрабатываются индивидуальные рекомендации, чтобы эти риски снизить.

Самый ценный наш актив — это мы сами, поэтому инвестиции в своё здоровье — это самое выгодное вложение. В мире стресса, спешки и напряжения хочется снять с себя часть нагрузки и обеспечить комфортные условия для заботы о своём здоровье. Именно это и помогают сделать наши страховые программы. Теперь программу Сбера, которая предусматривает регулярные чекапы и защищает от онкологических заболеваний, можно оформить в несколько кликов. Заключить договор страхования в СберБанк Онлайн не только проще и удобнее, чем в отделении, но и выгоднее»

Александр Ведяхин Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Стоимость «детского» полиса (от рождения до 17 лет) составляет 5 тыс. рублей, взрослого (от 18 до 64 лет) — от 18 тыс. рублей (для людей в возрасте от 65 до 74 лет — 36 тыс. рублей). Срок страхования — один год с возможностью пролонгации договора по действующему тарифу до пяти лет, даже если у клиента была диагностировано онкологическое заболевание.

ПАО Сбербанк