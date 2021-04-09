Самые интересные шоу о здоровье

Трудно найти канал, который не транслировал бы с разной периодичностью передачи, касающиеся болезней, профилактики заболеваний, здоровья человека. Зрителей привлекает не только интересующая их информация, но и то, как она подается. Ведущие (чаще всего люди с медицинским образованием, опытные врачи, деятели науки) способны популярно объяснить некоторые сложные вопросы, связанные с функционированием организма человека, ответить на вопросы зрителей из зала, провести наглядные уроки ухода за больными. В данном обзоре используются материалы онлайн-кинотеатра ivi.

Врачи

Самые драматичные случаи из врачебной практики опытных и начинающих медиков в документальном проекте (16+). Здесь нет места вымыслу – только факты. Как спасти ребенка, если о его болезни знаешь лишь из книг; что вспоминается человеку, вернувшемуся к жизни после пережитой клинической смерти; какие сложнейшие операции в экстремальных условиях были успешно произведены – эти и другие проблемы освещаются без прикрас.

В каждом выпуске можно найти то, о чем не расскажет ни один художественный сериал о медиках, – только правду. Узнать, когда и какие выпуски выходят, вы можете в программе передач ТВ 3 https://www.ivi.ru/tvchannels/watch/tv3/schedule

Я стесняюсь своего тела: Россия

Проблема лишнего веса, деформации фигуры, появления жировых отложений остро стоит во всем мире. Реалити-шоу «Я стесняюсь своего тела» (16+) рассказывает о действительных случаях помощи людям, имеющим различные заболевания, которые не лучшим образом отражаются на их внешности. В студии находятся пациенты, откровенно рассказывающие о своих проблемах, от которых слезы наворачиваются на глаза.

Сосудистый хирург К. Бутова, гинеколог Т. Румянцева, уролог Е. Греков проведут реальные консультации, ответят на «стыдные» вопросы и покажут значение вовремя начатого лечения. Используйте программу передач Ю-ТВ https://www.ivi.ru/tvchannels/watch/u-tv/schedule, чтобы ничего не пропустить.

Ревизорро: Медицинно

Всем ли лекарствам можно доверять? Существуют ли врачебные ошибки? Каково состояние лечебных учреждений? Независимая экспертиза программы «Ревизорро» (16+) займется медицинскими вопросами.

Отзывы о передаче весьма противоречивы: врачи считают, что многое преувеличено и показано предвзято, обычные пациенты во многом согласны с выводами независимых проверок от «Ревизорро». Чтобы составить свое мнение, нужно непременно посмотреть хотя бы несколько программ на канале «Пятница».

Доктор Мясников

Какому врачу мы доверяем? Профессионалу, имеющему большой опыт. Таковым является ведущий медицинской программы (18+), идущей по каналу «Россия1» каждую субботу. Доктор Мясников (на фото вверху) касается самых разнообразных тем: профилактики и лечения, прививок и здорового образа жизни, диет и анализов и многого другого. Те, кому небезразлично его здоровье, смотрят эту программу с большой пользой для себя.