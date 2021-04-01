женщина идет по городу

Самоизоляцию для пенсионеров сначала отменили, потом продлили

Ограничения действуют больше года

Туда-сюда-обратно. Вчера региональные власти объявили, что с 1 апреля во Владимирской области отменят обязательную самоизоляцию людей в возрасте 65+. Были внесены изменения в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Но потом на федеральном уровне пенсионеров решили попридержать (вышло Постановление Правительства  РФ от 31.03.2021 г. № 494), и наши областные чиновники, естественно, подстроились под Москву. Режим самоизоляции в области опять продлили.

Пенсионеры находятся на обязательной самоизоляции больше года. Каждые две недели она продлевается. Формально пожилым людям выходить на улицу можно только в нескольких случаях: за медицинской помощью, для выгула животных, чтобы выбросить мусор и до ближайшего магазина или аптеки. На самом деле эти строгости мало кто соблюдает, но на бумажке они существуют.

Пенсионеры прогуливаются по Владимиру

Правда, в феврале нынешнего года вернуться к прежнему образу жизни разрешили пенсионерам, привившимся от коронавируса или имеющим справку о наличии антител класса G (IgG). Вакцинация пенсионеров  продолжается и сейчас. По данным на 29 марта, прививку сделали 10 840 возрастных граждан, это 59 процентов от общего числа желающих.

Вакцинация от коронавируса во Владимирской области началась 18 января 2021 года

Департамент социальной защиты населения напомнил, что пенсионеры могут воспользоваться услугой доставки в медицинские учреждения для проведения иммунизации. Вся необходимая информация размещена на официальных сайтах ведомства и всех комплексных центров социального обслуживания населения.

Ситуация с коронавирусом во Владимирской области сохраняется стабильной. За минувшие сутки в регионе положительные тесты на COVID-19 получили 69 жителей. Прежде такие показатели регистрировались в октябре прошлого года.

Ранее «Призыв» рассказывал, что во Владимирской области разработали первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Препарат уже зарегистрировали.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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