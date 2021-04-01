Самоизоляцию для пенсионеров сначала отменили, потом продлили

Туда-сюда-обратно. Вчера региональные власти объявили, что с 1 апреля во Владимирской области отменят обязательную самоизоляцию людей в возрасте 65+. Были внесены изменения в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Но потом на федеральном уровне пенсионеров решили попридержать (вышло Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 г. № 494), и наши областные чиновники, естественно, подстроились под Москву. Режим самоизоляции в области опять продлили.

Пенсионеры находятся на обязательной самоизоляции больше года. Каждые две недели она продлевается. Формально пожилым людям выходить на улицу можно только в нескольких случаях: за медицинской помощью, для выгула животных, чтобы выбросить мусор и до ближайшего магазина или аптеки. На самом деле эти строгости мало кто соблюдает, но на бумажке они существуют.

Правда, в феврале нынешнего года вернуться к прежнему образу жизни разрешили пенсионерам, привившимся от коронавируса или имеющим справку о наличии антител класса G (IgG). Вакцинация пенсионеров продолжается и сейчас. По данным на 29 марта, прививку сделали 10 840 возрастных граждан, это 59 процентов от общего числа желающих.

Департамент социальной защиты населения напомнил, что пенсионеры могут воспользоваться услугой доставки в медицинские учреждения для проведения иммунизации. Вся необходимая информация размещена на официальных сайтах ведомства и всех комплексных центров социального обслуживания населения.

Ситуация с коронавирусом во Владимирской области сохраняется стабильной. За минувшие сутки в регионе положительные тесты на COVID-19 получили 69 жителей. Прежде такие показатели регистрировались в октябре прошлого года.

Ранее «Призыв» рассказывал, что во Владимирской области разработали первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Препарат уже зарегистрировали.