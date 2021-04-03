Рынок труда Владимирской области оживает: безработица пошла на спад

Спрос на трудовые ресурсы во Владимирской области вырос, а уровень безработицы резко сократился. В этом году он составил 1,8% от трудоспособного населения региона. Если на конец 2020-го безработных официально было 25 000 человек, то сейчас — 12 800. Повысилась деловая активность предприятий, да и люди устали сидеть дома, сделали выводы эксперты.

77% обратившихся в центры занятости в I квартале 2021 года уже нашли работу.

Сначала года число вакансий выросло с 20 до 23 тысяч. Это свидетельствует о росте экономики после пандемии. Жители области тоже всё активнее хотят трудоустроиться. Тем более что финансовой поддержки, которая выделялась людям, потерявшим работу во время пандемии, больше нет.

Андрей Григорьев, директор департамента по труду и занятости администрации Владимирской области:

Вакансии, как горячие пирожки, сегодня появляются, завтра пропадают.

Мы идём в плотном контакте с работодателем. Мы подбираем им работников под те профессии, которые они заявляют.

Мотивация к труду у граждан увеличивается. Поэтому в эти месяцы получился такой рост трудоустройства.

На рынок возвращаются предприятия сферы услуг — общественного питания и бытовых услуг. Стройки наращивают мощности. Многим застройщикам требуются каменщики, бетонщики, монтажники, плиточники, плотники и штукатуры. Пищевая промышленность — самая развитая отрасль в регионе. На её производства постоянно ищут кадры. Очень нужны уборщики помещений, операторы на линии производства.

Обрабатывающие производства — лидеры по вакансиям.

Одна из самых популярных вакансий — водители. Сейчас они требуются владимирским пассажирским компаниям. После сбоев работы общественного транспорта в областном центре те под нажимом мэрии обратились за помощью в кадровые центры. И пошли на повышение зарплаты, сообщил Андрей Григорьев.

А вот ожидаемого большого оттока кадров на стройку автобана М-12 пока нет. Директор департамента по труду и занятости сообщил, что судогодский участок заявил пока о 30 вакансиях. Водителей набирают на зарплату от 60 до 80 тысяч рублей, работников на вырубку леса зовут на 90 тысяч рублей. Остальные кадры — люди из других регионов, работающие вахтовым методом.