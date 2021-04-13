Рыбаки на оторвавшейся льдине путешествовали по Оке

Неизвестные рыбаки на оторвавшейся льдине совершили путешествие по Оке. Опасную поездку удалось снять на камеру жителям Владимира. Как рассказали «Призыву» очевидцы произошедшего, они приехали на реку посмотреть ледоход. В это время прямо по водоему решили сплавиться люди. Разглядеть черные силуэты на белом фоне удалось издалека. После приближения стало понятно: на льдине несколько человек и две лодки.

— Мы приехали на Оку, чтобы посмотреть, как плывет лед. Красота, надо сказать, неописуемая. Мы восторженно наблюдали, как трещит лед. Но самое интересное началось потом, — рассказала «Призыву» Наталья Орлова. — Вдали я увидела черную точку среди этого белого сала. Помог бинокль. Удалось разглядеть одну большую металлическую лодку с огромным мотором и надувную лодку.

Наталья Орлова рассказывает, что людям на льдине они предложили помощь. И готовы были вызвать на место сотрудников МЧС. Но экстремалы не собирались прекращать свое опасное путешествие, несколько раз повторили, что у них все идет по плану, и никаких проблем нет.

— Я стала снимать, а сын мне сказал, что, возможно, людям нужна помощь и стоит вызвать спасателей. Когда путешественники на льдине с нами поравнялись, мы крикнули им: «Что нам делать?» — говорит Наталья Орлова. — А они ответили, что все хорошо, помощь не нужна. Несколько раз повторили это. Мы так и не поняли, что они делали. И как можно рисковать своей жизнью?

Кто и зачем сплавлялся на льдине, женщина не знает. Наталья полагает, что это могли быть рыбаки. Но почему они выбрали столь экстремальный маршрут, для жительницы Владимира загадка. Как рассказали ей местные жители, таким образом, любители посидеть с удочкой, возможно, сплавляются по Оке, чтобы потом рыбачить на чистой воде с лодки.

Понимают ли экстремалы всю степень ответственности такого путешествия на льдине, не понятно. Решение о запрете выхода на лед действует уже с 1 апреля. Нарушение грозит административным штрафом. Еще опасней плавать во время ледохода. Но, судя по всему, рыбаки на Оке не первый раз прибегают к такому способу путешествия.

Большинство рек во Владимирской области уже освободилось ото льда.

Между тем сезон зимней рыбалки во Владимирской области практически закрыт. Встретить на льду можно только самых отчаянных. Так, в группе «Подслушано честных рыбаков» разместили фотографию мужчины, замеченного сегодня утром на Содышке. Большинство же рек уже вскрылись. Сами рыбаки отметили это событие символической надписью, выложенной рыбой на подтаявшем льду.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регион пришла супервесна. Температура воздуха бьет рекорд за рекордом. Уже сегодня столбики термометра впервые в этом году перешагнули за двадцатиградусную отметку со знаком плюс. Во вторник и среду воздух прогреется до 22 градусов тепла. Последние реки, которые не хотят освобождаться ото льда, все-таки скинут оковы.