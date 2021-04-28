Рпенский проезд во Владимире могут достроить раньше срока

Самую ожидаемую дорогу Владимира, Рпенский проезд, могут ввести в эксплуатацию раньше запланированных сроков. Такой исход не исключает администрация области. Изначальная дата завершения работ – 18 апреля 2023 года. Но открыть магистраль могут и в конце 2022.

18 ноября прошлого года был заключен договор на строительство дороги «Рпенский проезд». Работы по возведению дублера основных автомагистралей Владимира – улиц Добросельская и Большая Нижегородская – взяла на себя компания «ДСУ-3». Проект был рассчитан на два с половиной года.

Однако на рабочем совещании по вопросам строительства Рпенского проезда заместитель губернатора Роман Годунин отметил ускоренные темпы строительства и не исключил возможности досрочного завершения работ.

— План нам поставили до конца года выполнить работы в размере 3% физических объемов, с этой задачей мы справились. Если такими темпами мы будем работать, то, возможно, закончим ее [трассу] пораньше – в два года. Но для этого нам нужно не снижать темпы и хорошо работать, — подчеркнул Роман Годунин.

Рпенский проезд должен соединить улицы Мира и Юбилейную

Первый этап работ – транспортная развязка у Пенсионного фонда – должна появиться во Владимире уже в этом году . Удобный выезд сделают для движения автомобилей и автобусов с улиц Почаевской и Северной. Активные работы по строительству магистрали ведутся одновременно на нескольких участках. На основной стройплощадке сейчас работают 29 единиц строительной техники, 25 самосвалов и 25 рабочих. Курируют строительство подрядные организации:

«Химтехпром занимается переустройством тепловых сетей и паропровода,

СМК «Триумф» работает над водопроводом и самотечной канализацией,

«Стройтрест» строит подпорную стенку ПС-5,

«Стройэнергокапитал» устанавливает буронабивные сваи,

«Владимирская механизированная колонна» выполняет переустройство электрических сетей.

Рпенский проезд будет четырехполосной дорогой: две полосы по 3,5 метра и две полосы – по 4 метра. Длина магистрали – 2,2 км, ширина проезжей части составит 15 метров. Вдоль дороги проложат тротуары от 1,5 до 3 метров, велодорожки. Обещают две остановки общественного транспорта.

На строительство автодороги уже выделили почти миллиард рублей. Повлиять на темпы строительства могут возросшие цены на металл.

— Самая основная проблема сейчас со стоимостью металла. Когда разыгрывали муниципальный контракт – это был октябрь прошлого года — с тех пор стоимость металла выросла практически в два раза,- рассказал Роман Годунин.

Про уголовное дело

А вот уголовное дело, возбужденное против гендиректора ГУП «ДСУ-3» Романа Головина, строительству Рпенского проезда не помешает. Руководителя дорожной организации привлекают к ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ. Упрощённо то, в чём подозревают начальника «ДСУ-3», называется картельный сговор . По версии следствия, гендиректор дорстройуправления заключил с руководством фирмы-конкурента соглашение. Они договорились не снижать цену. Владимирские чиновники комментировать процесс отказались.

— Органы разберутся,- сказал Роман Годунин и уточнил, что в данный момент Роман Головинов в отпуске и приступит к своим обязанностям по возвращении.