«Ростелеком» поддержал международный театральный фестиваль во Владимире

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером международного театрального онлайн-фестиваля «Театр. Территория единения», который проходит во Владимире с 9 по 20 апреля. Национальный цифровой провайдер обеспечил площадку мероприятия – малую сцену Владимирского академического театра драмы – проводным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Доступ в сеть позволил заказчику организовать качественную видеотрансляцию мероприятия в социальной сети Владимирского академического театра драмы. Открытие фестиваля состоялось на портале Культура.РФ, и его наблюдали более тысячи зрителей. Первой постановкой стал моноспектакль владимирской актрисы Валерии Емельяновой «Айседора. Рожденная у моря».

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Владимир второй раз встречает театральный фестиваль, и впервые он проходит в онлайн-формате. Благодаря развитой оптической инфраструктуре “Ростелеком” оперативно обеспечил телеком-поддержку. Мы рады, что с помощью видеотрансляции география участников мероприятия значительно расширилась. А зрители из стран, границы с которыми закрыты, смогли виртуально присутствовать на фестивале».

Ольга Гунина, куратор фестивальных проектов Владимирского академического театра драмы, волонтер:

«В этом году у фестиваля очень широкая география — это участники из 14 стран, в том числе Азербайджана, Болгарии, Молдавии, Израиля, Казахстана, США и Украины. Театральные коллективы подготовили для зрителей 23 моноспектакля разных жанров. Все они проходят на языке исполнителей и предваряются кратким изложением на русском языке на экране пользовательского устройства. Мы признательны “Ростелекому” за техническую поддержку, благодаря которой наше мероприятие состоялось. Важно отметить, что каждую постановку можно будет увидеть в прямой трансляции только один раз».

«Ростелеком» регулярно выступает партнером масштабных культурных, спортивных, экономических и социально значимых событий, проходящих во Владимире, среди которых «Владимирская весна», «Последний звонок», «Открытые кинопоказы» и другие. Узнать подробнее об услугах компании можно на сайте или по бесплатному номеру контактного центра 8 800 200-30-00.