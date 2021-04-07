«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц в рейтинге «ТМТ Консалтинг» по итогам 2020 года

«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц по итогам 2020 года, по данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг».

По оценке «ТМТ Консалтинг», на конец 2020 года количество абонентов (портов) широкополосного доступа в интернет в сегменте юридических лиц в России снизилось до отметки в 1,83 млн, объем рынка составил 57,6 млрд руб.

Лидером по числу подключенных активных портов и по объему доходов традиционно остается «Ростелеком» отмечает агентство. Оператор в 2020 году увеличил свою долю в структуре рынка по выручке до 43% за счет активного продвижения высокоскоростных тарифных планов среди абонентской базы, а также исполнения крупных государственных программ и федеральных проектов.

По данным «ТМТ Консалтинг», по количеству абонентов «Ростелеком» занимает 43% рынка ШПД для юридических лиц

«Мы активно развиваем ШПД-сервисы для потребителей, наполняя основной продукт все новыми возможностями, а также проводим для своих пользователей различные стимулирующие акции. Отрадно, что наши усилия позволяют нам занимать лидирующие позиции на рынке ШПД для юридических лиц по оценке агентства «ТМТ Консалтинг»», — отметил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

«Ростелеком» развивает ШПД на основе самых высоких мировых стандартов.