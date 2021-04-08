«Ростелеком» лидирует на рынке услуги «Бесплатный вызов» в рейтинге «ТМТ Консалтинг» по итогам 2020 года

«Ростелеком» по итогам 2020 года лидирует на рынке услуги «Бесплатный вызов», предоставляемой в коде 8-800, в рейтинге независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг».

По оценкам «ТМТ Консалтинг», в 2020 году объем рынка услуги «Бесплатный вызов» (8800) в России, по оценкам «ТМТ Консалтинг», вырос на 22% по сравнению с 2019 годом и составил 10,4 млрд рублей.

Значительный рост рынка связан с переходом многих компаний на удаленный режим работы в период пандемии, что вызвало существенное увеличение входящего трафика на номера 8800, задействованных при организации экстренных горячий линий, линий обслуживания клиентов у крупных компаний в банковской сфере, электронной коммерции, медицине, грузоперевозках, туризме, в госсекторе. При этом игроки рынка отмечают изменение профиля входящего трафика из-за пандемии — чаще стали звонить с мобильных номеров.

Лидером рынка в 2020 году остается группа компаний «Ростелеком», занимающая 34% всего рынка услуги «Бесплатный вызов». При этом компания обладает самой большой номерной базой — 35% от общей номерной емкости в коде 8-800.

Агентство отмечает, что В 2021 году ожидается возврат рынка к доковидным темпам роста – по нашим оценкам, его объем увеличится на 5%. По мере стабилизации ситуации в стране и внедрения операторами специализированных решений будет расти число клиентов из сегмента СМБ, подключающих номера 8800 в личном кабинете виртуальной АТС1, что позволяет использовать широкий набор сервисов, интеграций, статистики и аналитики.

«Номер “8-800” — стал необходимым атрибутом бизнеса компаний с широкой географией бизнеса, у которых возникает необходимость в использовании единых стандартов обслуживания во всех офисах. Поэтому данная услуга широко востребована компаниями, занятыми в туристическом, рекламном и гостиничном бизнесе, производителями товаров, а также транспортными фирмами, банковскими и страховыми компаниями. Мы гордимся тем, что в очередной раз признаны лидерами в области предоставления интеллектуального сервиса на всей территории России»,— отметил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.

«Бесплатный вызов» в коде 8-800 — одна из самых востребованных услуг «Ростелекома», предоставляемых на базе специализированной интеллектуальной платформы. Услуга позволяет любой компании организовать круглосуточную горячую линию или службу информационной поддержки клиентов на базе единого интеллектуального номера 8-800-xxx-xxxx. Звонок на такой номер для клиентов бесплатный, услуга оплачивается самой компанией по специальному тарифу. «Ростелеком» обладает большим пулом номеров в коде 8-800, в том числе, так называемыми «красивыми» номерами, которые легко запомнить.