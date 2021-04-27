Роспотребнадзор прокомментировал сообщение о запрете продажи алкоголя на майские праздники

Региональное управление Роспотребнадзора прокомментировало сообщение о запрете продажи алкоголя на майские праздники. По словам руководителя пресс-службы надзорного ведомства Марины Колтуновой, никаких распоряжений на этот счет не существует. А вся информация, распространяемая через социальные сети, недостоверна.

— Роспотребнадзор никаких запретов на продажу алкоголя на майские праздники не выпускал. Это фейк. Мы ничего не запрещали. Единственная просьба была сделать эти дни нерабочими в связи с ситуацией с распространением коронавируса. И такое решение было принято, — пояснила «Призыву» Марина Колтунова.

Накануне тему больших выходных без горячительных напитков активно обсуждали в социальных сетях. Через популярные городские паблики распространялась информация о запрете продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая включительно.

Сообщение от запрете продажи спиртных напитков на майские праздники оказалось фейком

Принятие «сухого закона» якобы инициировал Роспотребнадзор с формулировкой: «Третью волну распространения коронавирусной инфекции остановить могут только трезвые люди. 11 дней пьянства не только не помешают коронавирусу, но и помогут ему».

Для достоверности распространяемой информации, были названы конкретные регионы, где купить спиртное на майские праздники якобы будет невозможно. В списке, например, Кемеровская область и Карелия. Там, судя по сообщениям в Интернете, алкоголь не будут разливать даже в кафе и ресторанах.

Как оказалось, слух запустило сатирическое издание «Панорама», на сайте которого сказано, что «все без исключения приведённые материалы являются сатирой и выдумкой». Так среди новостей этого «информационного» агентства, сведения о дефиците веток на вербное Воскресенье из-за засухи в Китае.

Несмотря на это, отреагировать на фейковую новость пришлось со всей серьезностью. Тема оказалась животрепещущей. Так, губернатор региона Владимир Сипягин дал пояснение о запрете продажи алкоголя на своей официальной странице в социальных сетях.

— В Сети стала распространяться информация о запрете продажи алкоголя в майские праздники. На страницах «Российской газеты» Роспотребнадзор её опроверг. На федеральном уровне вводить «сухой закон» в этот период не планируют. Я в свою очередь, сообщаю, что на уровне региона администрация Владимирской области также не будет запрещать торговлю алкоголем в предстоящие длительные выходные, — отметил губернатор Владимирской области.

Между тем, в регионе есть дни, в которые спиртное действительно невозможно купить. В частности запрет на продажу алкоголя действует 8 июня — в День семьи, любви и верности. И 1 сентября. При этом, ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

В этом году жители Владимирской области, как и все россияне, в мае будут отдыхать 10 дней — с 1 по 10 мая. С просьбой продлить каникулы к президенту обратился Роспотребнадзор. Владимир Путин обращение поддержал. Первым рабочим днем после майских праздников станет 11-е число.