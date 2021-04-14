Роспотребнадзор предупредил владимирцев о вреде добавленной соли

Видите соль? А она есть! 88 процентов подписчиков группы «Призыва» во «ВКонтакте» солят еду во время готовки. Это результаты опроса. А когда еще солить? — спросите вы. Между тем врачи рекомендуют солить еду уже в тарелке. Так гораздо удобнее контролировать ее потребление.

Владимирский Роспотребнадзор напоминает, что дневная норма соли для взрослого человека – пять граммов. Это примерно одна чайная ложка. А как посчитать, сколько вы ее съели, если вы солили суп при варке? Кстати, именно из-за соления суп на самом деле является не самой полезной едой. Бабуля, закрой уши! Пользу бульона не доказало ни одно исследование. А вред соли не доказал только ленивый.

— Мы рекомендуем людям с гипертонической болезнью, с избыточным весом полностью исключить соль, — говорит врач-терапевт Изабелла Ивкова. — Соль задерживает воду в организме, а отсюда скачки давления и все вытекающие последствия.

Как же полностью исключить? Натрий хлор нужен человеку, без него жизненно необходимые реакции не запустятся. Об этом как раз можно не думать. Вряд ли вам удастся погибнуть из-за недостатка соли. Большинство продуктов, которые мы употребляем в пищу, уже содержат соль. Это яйца, мясо, рыба. Если вы будете жарить мясо и совсем его не посолите, все равно 3-4 грамма соли в блюде будет.

Сосиски и колбаса содержат в себе по одному грамму соли на каждые сто граммов продукта. Пара бутербродов в день – и вы обеспечили себя нормой соли на неделю вперед.

— Не забудьте про сахар тоже, — напоминает Изабелла Ивкова. — Последние исследования рекомендуют исключить и сахар, и соль полностью. То есть не подсаливать и не сластить еду и напитки. На сегодняшний день полностью доказана связь чрезмерного употребления сладкого и соленого с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и сахарного диабета второго типа.

Существует интересное исследование, которое показывает, что холодильники защищают от рака желудка. Выяснили, что в странах, где этими приборами пользуются уже больше тридцати лет, люди стали меньше болеть этим видом рака. А дело все в том, что в холодильнике мясо можно хранить несоленым.

— Вместо соли мы рекомендуем использовать приправы, только обращайте внимание, не соленые ли они,- подтверждает Изабелла Ивкова слова Роспотребнадзора.

Не солите суп при варке, читайте состав продуктов, которые покупаете, напоминают в ведомстве.