Рок-песни о весне: угадайте исполнителя

«Потекла вода, и мне пора из дома…». Весна — это не только пробуждение жизни, пение птичек и распускающиеся цветочки. Весна – это стремление к обновлению. Но это ещё и пробуждение тревоги, и стремление к смене привычной обстановки. Такие мотивы характерны для многих русских рок-исполнителей. Пожалуй, никто из них не смог преодолеть будоражащего и вдохновляющего воздействия весны. Да что лукавить: многие из них были живым воплощением весны, требуя немедленных перемен. Давайте вспомним их композиции и попробуем угадать, кому из исполнителей или рок-групп они принадлежат.