Рок-песни о весне: угадайте исполнителя

Плюс один, ноль, плюс два, почернела зима.

Расцветает апрель язвой неба, ха-ха!

С юга ветер приполз, неспособный на бег,

Пожирает, дохляк, пересоленный снег.

А за ним, как чума, - весна.

А за ним, как чума, - весна. Авиа ДДТ СерьГа Правильно! Неправильно! -

Весна. Постоянный насморк

Весна. Солнце светит опять

И я промочил ноги

Весна. Я опять иду гулять Кино Зоопарк Несчастный случай Правильно! Неправильно! -

Я стану красивой мишенью ради тебя;

Закрой глаза -

Ты будешь видеть меня, как сны;

Что с того, что я пел то, что я знал?

Я начинаю движение в сторону весны. Сплин Аквариум Танцы Минус Правильно! Неправильно! -

Снег скоро сойдет на нет,

У снега короткий век.

Город твой солнцем согрет

Поплывет по весенней воде. Пилот Чиж & Co Машина времени Правильно! Неправильно! -

Он как будто нарисован мелом на стене,

Этот город - самый лучший город на Земле.

Я не знаю, где еще на этом свете

Есть такая же весна.

Я, пожалуй, отпущу попутный ветер

И останусь навсегда. Звери Браво Телевизор Правильно! Неправильно! -

С тобой проводит ночи 31-я весна

И без сомнения ревнует ко всему,

И без сомнения ревнует ко всему,

Бьёт стекла. 7Б Квартал Ночные снайперы Правильно! Неправильно! -

Небо тормошило землю, словно в ответ

На заморочки сна.

В оттепель, проталины, ручьи и капель,

По лужам шла весна. Алиса Конец фильма Парк Горького Правильно! Неправильно! -

Снова к нам приходит весна

Журавли вернулись домой

Мальчик по дороге идет

В поисках бананов и снов Би-2 Ва-Банкъ Мумий Тролль Правильно! Неправильно! -

Я стою и потихоньку ем себя.

День умирает, жизнь его подходит к концу.

Как жаль, весна — волшебное время.

Поскорее лягу и усну. Земфира Найк Борзов Юлия Чичерина Правильно! Неправильно! -