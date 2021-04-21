Президент России объявил о новых мерах поддержки семей с детьми. Родители школьников и будущих первоклассников получат по 10 тысяч рублей единовременно. Об этом Владимир Путин заявил сегодня во время послания Федеральному Cобранию.

По словам главы государства, материальная помощь будет перечислена таким семьям в середине августа 2021 года. Она поможет собрать детей в школу.

— Предлагаю произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста. А именно: по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек. На ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать детей в школу, — подчеркнул Владимир Путин.

Кроме того, президент предложил поддержать неполные семьи. Материальная помощь будет оказана всем, у кого в свидетельстве о рождении не указан один из родителей. Или родители разведены, и один из них имеет право на алименты.

— Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребёнка. И в свидетельстве о рождении – извините, что говорю о таких как бы бытовых вещах, но это то, чем люди живут, – и в свидетельстве о рождении не указан один из родителей либо родители разведены, и один из них имеет право на алименты. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Её размер в среднем по стране составит 5650 рублей.

Помощь будет оказана и женщинам, которые ждут детей и испытывают материальные трудности. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки и оказавшихся в трудной материальной ситуации, выплата в среднем по стране составит 6350 рублей.

Изменения будут внесены и в систему оплаты больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно. Президент предложил лист временной нетрудоспособности оплачивать в 100-процентном размере от заработка. Путин поручил кабмину к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.