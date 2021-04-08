Ремонт трассы М-7 от Юрьевца до «Ленты» перенесли на год

Капитальный ремонт 8-километрового участка федеральной трассы во Владимире перенесли на 2022 год. Ранее говорили, что он развернётся нынешним летом. Отремонтировать планировали отрезок от развязки с южным обходом до гипермаркета «Лента». Из-за того, что работы откладываются, «подвисает» и вопрос с наземным пешеходным переходом в Юрьевце (его закрыли в прошлом году). С подземным тоже беда — там постоянно мокро, и его также обещали ремонтировать в 2021-ом.

Официально причины смещения сроков ремонта пока не названы.

Прошлый год вообще был щедрым на обещания. Кроме ремонта переходов дорожники говорили об обновлении дорожного полотна, ликвидации всех «зебры» на трассе в пределах Владимира, в том числе и у гипермаркета «Лента». Но сейчас вдруг всё поменялось.

— Проектная документация капитального ремонта участка автодороги М-7 «Волга» с 0 по 8 км во Владимире в ближайшее время будет направлена на государственную экспертизу. Технические характеристики и сроки проведения капремонта будут определены после получения положительного заключения экспертизы. Предварительно он намечен на 2022 год, — сообщили из Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Соцсети, между тем, заполонили гневные посты жителей Юрьевца. Они выложили видео настоящих дождей в подземном переходе. Мамочки жалуются, что пока спустишься с детской коляской по пандусам и пройдешь под трассой, вся верхняя одежда и обувь мокрые.

Подземный переход в Юрьевце построили 35 лет назад. На баланс дорожникам город его отдал в 2018-м. Состояние перехода уже тогда было плачевным. Федеральные дорожники постарались привести его в нормальный вид. Добавили освещение, очистили от мусора, откачали воду.

— В ходе эксплуатации выявили повреждение гидроизоляции сооружения, через которое вода периодически попадает в переход. Предварительно провели уборку снега и ледяных отложений от стен подземного перехода, расчистили дренажную систему, спланировали защитные бермы. Регулярно проводим уборку и обработку лестниц противогололедными материалами, — пояснили в Упрдоре.

На ремонт слоёв износа трассы М-7 во Владимирской области потратят 556 миллионов рублей.

Во Владимирской области в этом году, таким образом, не будет масштабных работ на федеральной трассе. На портале госзакупок разыграны контракты только на текущий ремонт так называемых слоёв износа. Латать ямы на на южном обходе Владимира, а также в Петушинском, Собинском и Гороховецком районах начали ещё месяц назад.



Такой же ремонт намечен на лето на участках трассы в Гусь-Хрустальном районе. Эта дорога передана из областной в федеральную собственность в конце прошлого года. Ещё разыграли контракты на проектирование капремонта мостов через реки Ворша и Агра.

Справка

Во Владимирской области проходит 459 км федеральных дорог. Это 5 участков дороги М-7 «Волга» и два Р-132 «Золотое кольцо».