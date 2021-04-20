Ремонт готового рухнуть моста перенесли на 2022 год

Капитальный ремонт железнодорожного моста в Коврове отложили. 260 миллионов рублей, необходимые для проведения масштабных работ по восстановлению дорожного полотна и несущих конструкций, выделят только в 2022 году. И то это стало возможным после настойчивых просьб депутатов Законодательного Собрания к администрации области.

Ранее планировалось, что ремонт начнётся в 2021-м. Ковровские власти рассчитывали получить необходимую сумму от «Белого дома». Но администрация региона выделила только 90 миллионов рублей, посоветовав остальное изыскать на месте или выполнять работы этапами – год за годом.

Подрядчика, готового работать поэтапно, Ковров не нашёл. Деньги вернулись в казну области.

Между тем, мост может рухнуть, не дождавшись конца бюрократических переговоров области и города оружейников. На это и указали депутаты регионального парламента. Вняв их аргументам, объект включили в трехлетний бюджет, и мост наметили отремонтировать в 2022-2023 годах.

Путепровод с двумя полосами движения и тротуарами построен в 1962 году. С той поры его капитальный ремонт не проводился. Власти ограничивались восстановлением перил, ограждений и самого дорожного полотна.

В 2016 году мост обследовала столичная контора, выявив множество недостатков. Разболтались парапетные ограждения, защитный слой пролётных строений и опор отвалился, нарушилась герметичность швов.



Дорога по путепроводу имеет не только внутригородское и внутрирайонное значение, но и межмуниципальное. Это кратчайший путь, соединяющий центр Коврова с Камешковским и Суздальским районами, а также Ивановской областью.

В Законодательном Собрании заверили, что постараются ускорить капремонт моста. Также депутаты добились корректировки дорожных расходов и по другим направлениям. Более 300 миллионов рублей перераспределили с региональных на муниципальные дороги.

Ранее «Призыв» сообщал, что строительство Рпенского проезда во Владимире идет опережающими темпами. Подрядчик планирует построить развязку на улицах Мира и Почаевская уже в этом году.