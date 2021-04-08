Реконструкцию городского парка в Александрове завершат к осени

Масштабная реконструкция парка имени 200-летия города Александрова будет продолжена. Работы стартуют в мае. По конкурсу в этом году подрядчиком стала компания «Строй-сезон», с ней заключён контракт на сумму 20,1 миллиона рублей.

— В нижней части парка, где расположен пруд, в этом году запланировано обустройство пешеходных дорожек, мест отдыха и развлечений, монтаж освещения, — написала в своем Инстаграме глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.

Работы планируется завершить к 1 сентября.

Реконструкция парка началась в 2019 году. Компания «Строймастер», выигравшая контракт на сумму 11,4 миллиона рублей, оборудовала смотровую площадку, сцену и дорожки с бордюрами, установила забор, урны и скамейки.

Территорию для благоустройства выбрали на открытом голосовании сами жители. Таким же образом выберут и объект на 2022 год. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на общероссийской платформе 33.gorodsreda.ru.

В прошлом году в Александрове был благоустроен сквер с выходом к набережной реки Серой. Там были обустроены тротуары, уложена плитка, установлены бортовые камни, устроены газон и наружное освещение, установлены малые архитектурные формы. Финансирование составило 13,2 миллиона рублей.

Накануне в Александровском районе был открыт спортивный долгострой. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Рубин» заработал в посёлке Балакирево. В нем расположились просторный универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, художественной гимнастики и единоборств, тренажёрный зал, медицинский кабинет, административные и бытовые помещения. ФОК обошелся областному бюджету в 97 миллионов рублей.

Всего в текущем году в нашем регионе работы по благоустройству намечены в 101 дворе и 36 общественных пространствах.

Ранее «Призыв» рассказывал, что во Владимире в ходе второго этапа реконструкции парка «Добросельский» построят велосипедную трассу с препятствиями — памп-трек. Администрация города выставила соответствующий контракт на портале госзакупок. Стоимость работ — 7 миллионов рублей.