Развозить жителей вязниковского Заречья будут две лодки

Жителей вязниковского Заречья, которые на период паводка оказались отрезанными от «большой земли», переправляют через Клязьму на моторных лодках. Их две. Компанию, занимающуюся перевозками, выбрали по результатам проведенного конкурса. Переправа будет организована ежедневно с 7.00 до 19.00.

— Перевозка будет организована двумя плавательными средствами, которые прошли процедуры допуска, проверки, имеют необходимые документы, — пояснил начальник МКУ Вязниковского района «Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» Евгений Кузнецов.

При этом бесплатно будут развозить только местных жителей. И то в пик наиболее частых запросов на перевозку — утром и вечером. С 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00. В остальное время переправа будет платной. Стоимость поездки зависит от расстояния — от пятидесяти рублей в пределах моста и до 850 рублей, если надо добраться, например, до деревни Козлово.

В настоящее время продолжают обустраивать пирс, к которому будут пришвартовываться лодки в период максимального подъема воды.

— С учетом поднятия уровня воды лодочная переправа будет перемещаться от района понтонного моста в сторону затона реки Клязьмы. Риски поднятия воды на сегодняшний день сохраняются, — уточнил руководитель инспекторского участка № 1 Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Владимирской области Сергей Федунов.

На лодочной станции организован спасательный пост, который отвечает за безопасность людей.

Напомним, что понтонный мост через Клязьму, соединяющий Вязники и Заречье, развели накануне. Отрезанными оказались 16 населённых пунктов — два посёлка и четырнадцать деревень. В них проживают более 700 человек. В местных ФАПах есть запас медикаментов. Работают 2 магазина и 2 киоска, там также созданы запасы.

В целом весеннее половодье проходит во Владимирской области на уровне показателей 2013 года. Максимальный подъём уровня воды в Клязьме прогнозируется на третью декаду апреля, в Оке – на начало мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» рассказывал, что паводок стал причиной появления запаха и привкуса у воды, поступающей жителям Владимира из Нерлинского водозабора. Во «Владимирводоканале» отметили, что нарушений технологических режимов на станции водоочистки нет.