Рассада местного производителя пошла на владимирские прилавки

Владимирский комбинат «Тепличный» готовится к старту продаж рассады цветов и овощей. В гипермаркеты подобный «иногородний» товар завезли больше недели назад. Цены приемлемые, разве что внешний вид не всегда отвечает требованиям привередливых дачников. Но многие владимирцы привыкли брать именно у местного производителя. Возможно, считают, что рассада, выращенная во Владимире, больше подходит к нашим условиям. Во всяком случае, в первые дни продаж к торговым точкам «Тепличного» выстраиваются изрядные очереди.

Первая партия рассады уже выращена во владимирских теплицах.

Подписчики «Призыва» задают вопросы, где можно купить владимирскую рассаду? Она продаётся в некоторых гипермаркетах и супермаркетах, с 28 апреля откроется павильон около садового центра «Тепличный» на Куйбышева, 32. Павильоны комбината можно найти на рынках «Ополье», «Флора», «Восток», а также по адресам:

— Верхняя Дуброва, 26

— Нижняя Дуброва, 36

— Безыменского, 14

— Судогодское шоссе, 19

— Радищева, 7

— проспект Ленина,11

— Суздальский проспект, 7

— 850-летия, 4

— Красноармейская, 43-г

— Мы готовы к продажам овощей: перца, капусты, томатов, огурцов. А также выставим цветы сортов агератум, бархатцы, петунии, бегонии, гортензии. Комбинат выращивает гибриды, проверенные временем и потребителем, но и старается расширить ассортимент. Активная продажа пойдёт в мае-июне, — сообщил «Призыву» зам. директора «Тепличного» Василий Васильев.

«Тепличный» готов продать 500 тысяч штук рассады овощей и цветов.

Сроки посева рассады владимирское предприятие специально разбило по неделям, чтобы ассортимент садовых культур поддерживался постоянно. Выбор цветов огромный. В этом году «Тепличный» не продает рассаду владимирской мэрии (та намерена обойтись своими силами), так что освободились площади для рассады на частные цветники и клумбы.

Цветовая гамма товара — огромна. Такого буйства красок в теплицах давно не видели. На одной небольшой территории растет и зелень в горшочках, и овощи, и цветы. Тут же висят в кашпо подросшие однолетники, готовые украсить крылечки загородных домов и дач.

Ранее «Призыв» сообщал, что в продажу уже поступили огурцы, томаты и баклажаны свежего урожая. Чем больше собирают овощей, тем ниже цены на весь ассортимент. В гипермаркетах и на рынках привозные томаты продаются в среднем по 164 рубля за килограмм. В торговых точках и садовом центре «Тепличного» они стоят от 149 рублей за килограмм. Урожай томатов собирают, когда плоды едва покраснели. За 1-2 дня хранения на складах они становятся спелыми и на прилавки поступают уже красными и желтыми в зависимости от сорта.

Цены на огурцы — от 78 до 138 рублей. Самые дорогие — 1 класса пчёлоопыляемые, самые дешевые — кривенькие гладкие.

Комбинат пытается расширить рынок сбыта и зайти в сетевые магазины, расположенные во всех спальных районах и присоединенных территориях Владимира. Но сетевики предъявляют чёткое требование — круглогодичные стабильные поставки больших объёмов продукции. Мощности «Тепличного» выполнить это пока этого не позволяют.

Недостаточно складских помещений. Нужна модернизация теплиц, которая позволила бы выращивать овощи и в ноябре-феврале. В этом году областные власти намерены разработать проект реконструкции комбината. Если не найдется инвестор, который устроит администрацию, тогда владимирские овощеводы будут развивать мощности поэтапно своими силами при поддержке департамента сельского хозяйства.