Рассада местного производителя пошла на владимирские прилавки

Владимирский комбинат «Тепличный» готовится к старту продаж рассады цветов и овощей. В гипермаркеты подобный «иногородний» товар завезли больше недели назад. Цены приемлемые, разве что внешний вид не всегда отвечает требованиям привередливых дачников. Но многие владимирцы привыкли брать именно у местного производителя. Возможно, считают, что рассада, выращенная во Владимире, больше подходит к нашим условиям. Во всяком случае, в первые дни продаж к торговым точкам «Тепличного» выстраиваются изрядные очереди.
Первая партия рассады уже выращена во владимирских теплицах.
Подписчики «Призыва» задают вопросы, где можно купить владимирскую рассаду? Она продаётся в некоторых гипермаркетах и супермаркетах, с 28 апреля откроется павильон около садового центра «Тепличный» на Куйбышева, 32. Павильоны комбината можно найти на рынках «Ополье», «Флора», «Восток», а также по адресам:
— Верхняя Дуброва, 26
— Нижняя Дуброва, 36
— Безыменского, 14
— Судогодское шоссе, 19
— Радищева, 7
— проспект Ленина,11
— Суздальский проспект, 7
— 850-летия, 4
— Красноармейская, 43-г
— Мы готовы к продажам овощей: перца, капусты, томатов, огурцов. А также выставим цветы сортов агератум, бархатцы, петунии, бегонии, гортензии. Комбинат выращивает гибриды, проверенные временем и потребителем, но и старается расширить ассортимент. Активная продажа пойдёт в мае-июне, — сообщил «Призыву» зам. директора «Тепличного» Василий Васильев.
«Тепличный» готов продать 500 тысяч штук рассады овощей и цветов.
Сроки посева рассады владимирское предприятие специально разбило по неделям, чтобы ассортимент садовых культур поддерживался постоянно. Выбор цветов огромный. В этом году «Тепличный» не продает рассаду владимирской мэрии (та намерена обойтись своими силами), так что освободились площади для рассады на частные цветники и клумбы.
Цветовая гамма товара — огромна. Такого буйства красок в теплицах давно не видели. На одной небольшой территории растет и зелень в горшочках, и овощи, и цветы. Тут же висят в кашпо подросшие однолетники, готовые украсить крылечки загородных домов и дач.
Ранее «Призыв» сообщал, что в продажу уже поступили огурцы, томаты и баклажаны свежего урожая. Чем больше собирают овощей, тем ниже цены на весь ассортимент. В гипермаркетах и на рынках привозные томаты продаются в среднем по 164 рубля за килограмм. В торговых точках и садовом центре «Тепличного» они стоят от 149 рублей за килограмм. Урожай томатов собирают, когда плоды едва покраснели. За 1-2 дня хранения на складах они становятся спелыми и на прилавки поступают уже красными и желтыми в зависимости от сорта.
Цены на огурцы — от 78 до 138 рублей. Самые дорогие — 1 класса пчёлоопыляемые, самые дешевые — кривенькие гладкие.
Комбинат пытается расширить рынок сбыта и зайти в сетевые магазины, расположенные во всех спальных районах и присоединенных территориях Владимира. Но сетевики предъявляют чёткое требование — круглогодичные стабильные поставки больших объёмов продукции. Мощности «Тепличного» выполнить это пока этого не позволяют.
Недостаточно складских помещений. Нужна модернизация теплиц, которая позволила бы выращивать овощи и в ноябре-феврале. В этом году областные власти намерены разработать проект реконструкции комбината. Если не найдется инвестор, который устроит администрацию, тогда владимирские овощеводы будут развивать мощности поэтапно своими силами при поддержке департамента сельского хозяйства.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
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