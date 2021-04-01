Раскрыли зарплаты главных врачей Владимирской области

Данные о зарплатах руководителей медучреждений Владимирской области разместил на своём сайте департамент здравоохранения. Сведения собраны за 2020 год. Есть неожиданности. Некоторые руководители стали получать гораздо меньше, чем имели в предыдущий год. Напротив ряда фамилий появилась зловещая строка «домашний арест». Порой встречаются и вовсе непонятные цифры, обозначающие миллионы рублей, – то ли ошибка, то ли… да нет, скорее всего, всё же ошибка.

Сведения о руководителях подведомственных учреждений подводятся ежегодно и размещаются на сайте облздрава.

Пожалуй, самой большой загадкой являются колебания зарплат руководителей Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ), занимающегося цифровизацией медучреждений области. Как сообщал «Призыв», по итогам 2019 года именно в этом учреждении фигурировали начальники с самыми большими зарплатами. У директора Ивана Сметанина (занял пост в сентябре 2019-го) среднемесячная зарплата составила 190 тысяч 311 рублей, у его заместителя по общим вопросам Дмитрия Мосина (тоже назначен в сентябре) — 189 тысяч 674 рубля. Но в прошедшем году всё оказалось иначе.

Иван Сметанин, поруливший до сентября 2020 года, имел среднемесячную зарплату в 55 тысяч 669 рублей с копейками. То есть его доходы непосредственно на рабочем месте упали более чем в три раза! Схожая картина и по его заму, у которого зарплата, судя по официальным данным, «похудела» почти в два раза и едва перевалила за сотню тысяч. Удивительно, что руководитель получал разительно меньше своего подчинённого, но, впрочем, ему в целом не позавидуешь. В ноябре прошлого года Следственное управление СКР по Владимирской области сообщило о задержании Ивана Сметанина. Он подозревался в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Судя по таблице департамента здравоохранения, МИАЦ вошёл в число медучреждений с самой большой текучкой кадров среди руководства. Там сменился директор, два его зама – по экономической работе и по статистике, а также главбух. Ротация начальственного состава произошла также в ОКБ (там сменился главврач и все замы, кроме одного — по клинико-экспертной работе) и в областном кожно-венерологическом диспансере.

Что касается зарплат главврачей владимирских больниц – они варьируются преимущественно в коридоре от 80 до 100 тысяч рублей. Редко выше. В самом крупном медицинском учреждении области – ОКБ – со сменой руководства снизился и уровень зарплат этого самого руководства. Главврач Игорь Бондаренко, возглавлявший областную клиническую до конца мая 2020 года, в среднем получал под 140 тысяч рублей в месяц. Его преемник Владимир Безруков, принявший больницу в сложнейший период подъёма коронавируса (а позже и второй волны), среднемесячно получал на 46 тысяч рублей меньше своего предшественника.

Не всегда главврачи получают больше своих заместителей. Казус с МИАЦ, когда разрыв в зарплатах начальника и подчинённого (в пользу последнего) составил изрядную вилку, конечно, не типичен, но скромная разница – распространённый пример. Скажем, в ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 1» все замы и главбух официально получали больше главврача.

Во владимирских поликлиниках зарплаты скромнее, чем в больницах. Среднемесячно главврачи там получали в пределах 60-70 тысяч рублей.

В районах Владимирской области – по-разному. Есть медучреждения, главврачи которых получали существенно больше, чем, допустим, главврач областной клинической больницы. Причём это, как правило, не самые крупные территории региона. За сто тысяч рублей перевалила зарплата руководителей районных больниц в Вязниках, Гусь-Хрустальном, Меленках, Собинки и др. А более всего — 141 тысячу рублей среднемесячной зарплаты – заработал главврач Гороховецкой ЦРБ.

Справка. Публикация сведений о доходах производится во исполнение постановления губернатора от 9 апреля 2013 г. № 406 «Об утверждении правил проверки и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений Владимирской области, и лицами, занимающими эти должности».