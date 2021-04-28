Пьяная автоледи без прав въехала в сарай в Ковровском районе

Необычное ДТП было зафиксировано в Ковровском районе накануне во второй половине дня. В сарай с дровами въехала 42-летняя женщина. Инцидент произошел в деревне Пантелеево в 7 часов вечера. На фотографиях с места аварии хорошо видно, как автомобиль «Renault Logan» буквально застрял в стене, протаранив поленницу. Женщина не справилась с управлением транспортного средства и припарковалась в амбаре.

Самое интересное, что у автоледи не было прав. При этом за руль женщина села в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Призыву» сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Несмотря на сильный удар, она не пострадала. А вот машине предстоит ремонт. Самой женщине придется ответить перед законом.

Женщина не справилась с управлением и влетела в сарай

— На женщину составлен протокол по части 3 статьи 12.8 кодекса об административных правонарушениях. Женщина не имела права управлять автомобилем и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль получил технические повреждения. Женщина не пострадала, — пояснили в правоохранительных органах.

Теперь автоледи грозит административный арест на срок до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Что касается автомобиля, то он будет помещен на специализированную стоянку. Все расходы на его транспортировку и содержание предстоит оплатить женщине.

При этом неизвестно, чей сарай был разрушен в результате аварии. Не исключено, что его владелец потребует от автоледи возместить ущерб. Отдельный вопрос — куда и зачем спешила женщина, которая наломала столько дров.

Водитель протаранил дом

ДТП, в которых страдают жилые дома и разного рода постройки, становится все больше. Ранее водитель автомобиля «LIFAN» не справился с управлением, съехал с дороги и влетел строение. Авария произошла в Гороховецком районе. 30-летний водитель с места происшествия скрылся. Позже его задержала полиция.

В результате аварии пострадали двое пассажиров иномарки 1972 и 1976 годов рождения, они были госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Статистика ДТП

Всего за первый квартал этого года во Владимирской области уже произошло 376 дорожно-транспортных происшествий. 42 человека погибли, 555 – получили травмы различной степени тяжести. Из них 83 ДТП – это наезды на пешеходов. В этих авариях 8 человек погибли, 76 – пострадали. По вине водителей произошли 53 аварии.