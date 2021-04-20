Путёвки в детские лагеря Владимира подорожали на 18%

Летний отдых для детей во Владимире подорожал. Путёвка в загородные лагеря «Дружба» и «Икар» стоит теперь 20 тысяч рублей — на 17,6% больше, чем в позапрошлом году. Прошлый год не в счёт — всё было закрыто из-за пандемии. Работающим родителям нужно будет заплатить только 20% от стоимости путевки — это 4000 рублей.

Также на 4% выросла стоимость отдыха в лагерях с дневным пребыванием, открывающихся летом на базе школ и образовательных центров. Теперь она составляет 3324 рубля.

Детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также многодетным и малообеспеченным семьям путёвки оплатит городской бюджет. В этом году на организацию отдыха детей бюджет областного центра выделил 45 миллионов рублей. Два загородных лагеря смогут принять 2,1 тысячи детей, школьные — около 13 тысяч детей.

Телефоны загородных лагерей: «Икар» — 8 (4922) 33-37-99, «Дружба» 8 (4922) 33-41-99.

Льготными путевками заведуют собесы. Подробную информацию о заявках на летний отдых детей можно узнать и в МФЦ. Личный приём ведётся в основном офисе на Октябрьском проспекте, 47. Телефон для справок — 8 (4922) 53-60-19.

Загородные лагеря «Икар» и «Дружба» готовятся к приёму детей. Основные работы провели ещё в прошлом году, когда летние смены не проводились. Потратили свыше 20 миллионов рублей. Выполнили текущий ремонт корпусов, окон, приобретена мебель.

Спонсоры помогли лагерю «Икар» с покупкой кухонного оборудования и системой видеонаблюдения, «Дружбе» — с мебелью и компьютерной техникой. Работники лагерей проводят уборку территорий и занимаются закупкой игрового и спортивного инвентаря.

Традиционно головная боль директоров лагерей — это медработники, которых нужно обязательно найти и трудоустроить в медпункты на все летние месяцы. При большом дефиците кадров в медицине сделать это сложно.

Пандемия коронавирусной инфекции хотя и спала в регионе, но всё же повлияет на традиционный отдых в загородных лагерях. Родителей уже предупредили: о том, чтобы забирать ребенка домой на выходные, не стоит даже думать. Максимум, найдут возможность организовать передачки.

С рассадкой в столовой и игровых комнатах тоже пока проблемы. Там нужно соблюдать социальную дистанцию. Организаторы лагерей ждут послаблений от Роспотребнадзора.

Ранее «Призыв» сообщал о выделении дополнительных путёвок для малообеспеченных и многодетных семей региона. Продлено соглашение со здравницами на Черноморском побережье Краснодарского края.