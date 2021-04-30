Путешествуйте на машине с комфортом: личный опыт и советы эксперта

— Мама, я больше никогда не поеду на машине, я сильно устала!

Собираясь в детский сад, шестилетняя Юля вдруг вспоминает о длинном путешествии на юг. Скоро лето, ребенок хочет отдохнуть. Море, солнце, смена впечатлений каждый день — в прошлом году понравилось все. Но только не дорога. Дочка плохо спала, плохо ела, скучала и периодически нудила на заднем сиденье автомобиля.

Двое суток в пути с остановкой на ночлег — испытание то еще. Когда приехали во Владимир, Юлю поддержал и папа-водитель: «Больше никаких поездок на длинные расстояния на машине. Лучше самолетом или поездом». При этом путешествие на автомобиле может быть комфортным, но только если к нему подготовится, говорят эксперты.

Эмоциональная устойчивость

Не успели отъехать от города — и вот первые снимки в пути. Лица довольные, усталости еще нет. Впереди путешествие на юг. По карте — почти 1800 километров до Крыма. Юля занялась рисованием. Специальный столик для ребенка крепится прямо на автокресло. Места занимает немного. Зато ребенок занят. И фломастеры по салону не разбросаны.

Выезжать рано утром не стали. Хотя сделать это советуют многие. Никита предупредил сразу — ехать и останавливаться будем в привычном для него жизненном ритме. Подъем после 8, завтрак — не спеша. И в дорогу. Спорить с водителем во время путешествие бессмысленно. От его спокойствия зависит почти все. Прежде, чем отправляться в путь на машине, важно проверить эмоциональную устойчивость, говорит автоблогер Андрей Даведьянов.

Человек за рулем должен быть эмоционально устойчивым.

— В дороге часто что-то может пойти не по плану. Можно застрять в пробке. Куда-то не успеть. Поэтому очень важно иметь терпение. Если у водителя его нет, он испортит жизнь всем пассажирам. Это будет адское передвижение из точки А в точку Б. Водитель должен вселять спокойствие в остальных.

Со спокойствием водителя в нашей семье проблем нет. Лишний раз не нервничать стараюсь и я. Точно знаю, важно поддерживать разговор, чтобы человек за рулем не уснул. Дорога непростая, машин много. Из-за коронавирусных ограничений большинство рванули на юг на собственном транспорте. Билеты на поезд — купить невозможно. В дороге в любой момент можно встать в пробку.

Составляем маршрут заранее

Маршрут из Владимира в Крым проложили еще дома. Заранее прикинули, где и как поедем. Рассчитали время пути. Решили — через 12 часов остановимся на ночлег. Вот только бронировать мотель сразу не стали. В результате пришлось на трассе икать место отдыха.

Получилось недешево. Хорошо, что были номера, а мы не отказались. Если бы не согласились на этот вариант, следующие гостиницы были только через 50 километров. А сил ехать почти не осталось. Поэтому важно заранее продумать места ночлега и отдыха, говорит Андрей Даведьянов.

— Маршрут надо проложить заранее. Чем детальнее сделать это до поездки, тем комфортнее будет в пути. Надо предусмотреть места, где проведете ночь. Не стоит за полтора дня закрывать расстояние от Москвы, например, до Геленджика. Я не представляю, с какой целью это делать. Если только отпуск короткий и надо спешить. А так лучше останавливаться в городах по ходу движения. Тогда сама дорога будем маленьким путешествием. И есть возможность посмотреть и узнать что-то новое.

Выбираем платные трассы

Сберечь нервы и время в пути поможет выбор платных дорог. Такие трассы, если они есть, — вариант хороший. Да, дороже, но точно безопаснее, а порой и быстрее. Сразу решаем — с дороги не съезжать. Но навигатор упорно отводит нас в сторону. И каждое возвращение на «М4» радует. Плохо, что заранее не позаботились о безостановочном проезде на пунктах взимания платежей. Эксперты говорят, транспондер на длинных расстояниях — отличный вариант для путешествий на машине.

— Лучше выбирать платные дороги. Заранее купить транспондер, который позволяет автоматически проезжать пункты оплаты. А не стоять в очередях. Наверняка у вас были ситуации, когда машины со специальным электронным устройством проезжали без проблем, а вам пришлось долго ждать. Тем более что сейчас все просто, купить и зарегистрировать устройство может любой и без проблем.

Транспондер — специальное электронное устройство, позволяющее проезжать пункты взимания денег на платных трассах без остановки. Крепится на лобовое стекло. Внутри коробочки есть метка, которая автоматически считывается. И если на устройстве лежит достаточная для проезда по данному отрезку сумма, деньги спишутся со счета, а шлагбаум откроется.

Устройство окупается при одной поездки на юг и обратно.

Это потом мы узнали, что использование транспондера поможет сэкономить деньги. Проезд с помощью таких девайсов — дешевле.

Продумываем места заправок и перекусов

Когда где-то на просторах Краснодарского края у нас загорелась лампочка бензина, стало не по себе. Встать на дороге, потому что кончилось топливо, совсем не хотелось. Интернет не ловил, понять, где ближайшая АЗС, было нельзя.

В этот момент, спокойствие, кажется, мне изменило. Я уже готова была сказать мужу резкость. Он, видите ли, решил не заправляться на «Лукойле», потому что он поддерживает футбольный клуб «Спартак». Но тут на дороге появилась спасительная заправка. Однако уповать на счастливый случай не стоит, говорит эксперт.

— По дороге надо предусмотреть заправки. Сделать это лучше заранее. Потому что Интернета в пути может не быть. А на платной трассе не так много АЗС. Может получиться, что, например, на заправке нет Au-98, и вам придется заправляться 95-ым. Стоит до поездки посмотреть, где и как вы будете это делать. Надо знать расход топлива вашего автомобиля.

Перекусить можно и на заправках. Кофе, бутерброды или горячие сосиски есть почти везде. Летом работают открытые веранды. Можно что-то купить или достать свои запасы. Рядом есть туалет.

Но для нашей семьи это не вариант. Все, что я брала в дорогу, пропало. Дети и муж в машине употребляли только напитки. На обед и ужин останавливались в придорожных кафе. Стоило дороже, но пища горячая. И тут главное, не получить отравление. Многие рекомендуют пользоваться только проверенными сетями. Вдоль трассы их немало. Но есть вероятность встать в очереди. Мы никуда не спешили. Поэтому смело останавливались на перекус.

Подготовить в дорогу автомобиль

В технических характеристиках автомобиля я понимаю мало. Вся подготовка — на муже. Для меня важно, чтобы в салоне было не пыльно. Когда Никита помыл машину, мне показалось, что к путешествию мы готовы. Все остальное проверял супруг. Поменял масло, осмотрел ходовую часть, свечи. Без этого в дорогу отправляться просто нельзя, говорит автоблогер.

— Залог счастливого путешествия — это подготовленный автомобиль. Надо быть уверенным, что техническое состояние машины не подведет. Все проблемы должны быть устранены еще до путешествия. Никаких неприятных сюрпризов в пути быть не должно. Стоит пройти ТО, проверить масло, свечи, подвеску. Наличие аптечки, знака аварийной остановки и даже жилетов со светоотражающими полосками для всех пассажиров, если придется остановиться на трассе, обязательно. Надо взять домкрат, огнетушитель, запасные лампы для фар и габаритных огней, буксировочный трос и запас моторного масла.

За мной проверка всех документов. В том числе и на автомобиль. Страховка чтобы была действующей, права на машину в бардачке. Туда же — влажные салфетки для людей и техники. В дорогу купили специальный разъем для зарядки сотовых телефонов. Пользовались постоянно. И держатель для мобильного устройства. К концу путешествия он подвел. Перестал крепиться к лобовому стеклу. Так что выбирать надо только надежные устройства. А так как в мобильном телефоне у нас навигатор, штурманом пришлось стать мне.

Захватить в дорогу можно и видеорегистратор. Дай Бог, не пригодится. Но если возникнут спорные моменты, он поможет их разрешить.

Аудиокниги, мультики и музыка

Скаченная в дорогу аудиокнига в прошлом году не зашла. Как не старались включить детям «Остров сокровищ», дальше первой главы не продвинулись. Дочкам выбранная папой литература не понравилась. До этого слушали в дороге «Девочка с земли» Кира Булычева. И внимания было куда больше. Поэтому важно согласовывать и жанр, и само произведение.

Мультики тоже детям подготовили заранее.

Младшая дочь за четыре дня в дороге четыре раза посмотрела «Холодное сердце». История вообще стала неким временным ориентиром. Юля каждый раз спрашивала: «Сколько нам еще ехать?». «Три подряд просмотра про Анну и Эльзу», — отвечали мы. И чем ближе были к месту, тем меньше виртуальных серий оставалось посмотреть. А когда повернули домой, обрадовали сонную дочь тем, что уже начались финальные титры. И ребенок сразу все понял.

С музыкой все куда проще. В дороге слушаем только то, что нравится нашему папе. Остальные могут заткнуть уши. И никаких пререканий по этому поводу быть не может. Поэтому все давно привыкли и уже не спорят. Если в вашей семье не так, то вы можете согласовать репертуар заранее.

Я бы снова поехала на машине

В этом году от путешествия на машине решили отказаться. Взяли билеты на поезд. На море поедем в купе. Юля и Никита были против поездки на собственном транспорте. А мне и Алисе все понравилось. Ни от кого не зависишь, путешествуешь, не глядя на время.

За 10 дней объехали несколько городов в Крыму. Долго на месте не задерживались. Сейчас пересматриваем фотографии. Столько впечатлений! Чего стоит один проезд по мосту!

Сейчас, соберись мы на машине, учли бы прежние ошибки. И (но это между нами) мы снова обязательно поедем! Может быть, в Казань или Санкт-Петербург. Впереди майские праздники. И путешествовать на личном транспорте по стране очень удобно. Осталось поговорить с мужем и младшей дочерью!