Псу под хвост! Собаководы идут на прогулку с пакетом

Сразу договоримся. Мы все здесь люди взрослые и будем называть вещи своими именами. В материале, который вы собираетесь прочитать, речь пойдет о собачьих фекалиях. О тех самых, которые, будучи самым точным предзнаменованием пришедшей весны, появляются из-под снега каждый март, а потом смываются первым сильным весенним дождем, успевая все же испортить впечатление от красоты окружающей природы.

Весь оставшийся год следы собачьей жизнедеятельности никуда не исчезают. Просто маскируются, напоминая о себе порой испачканной подошвой и предательским запахом. О сознательных владельцах собак, которые не стесняются поднять за своим животным, о людях, благодаря которым вокруг становится немножко чище, эта история.

Осознанность и пакетики

Иду по двору и поскальзываюсь. Только бы это оказалась грязь! Но, увы, не грязь. Хорошо, что весной во дворах больше, чем собачьих какашек, только глубоких луж, в которых можно помыть испачканный ботинок. Неприятность расплывается по воде коричневым следом, а я иду на работу со зреющим чувством оскорбленной справедливости: «Сложно, что ли, поднять и выкинуть?»

— Несложно, — соглашается Андрей, — я всегда доношу до урны любой мусор: стаканчик, билетик, бутылку. За своей собакой убираю тоже. У меня с собой всегда для этого специальные пакетики.

Андрей взял меня с собой в Загородный парк, где любит выгуливать пса, и показал, что значит быть сознательным владельцем собаки. Именно в сознательности и осознанности, считает Андрей, и кроется секрет.

Рулон гигиенических пакетов для выгула собак стоит около 100 рублей (в упаковке 20 штук).

— Убирая за своей собакой, нужно понимать, что ты делаешь. Это не дань моде. Это необходимость. Я вижу, что на улице много мусора. Любого — человеческого или животного происхождения. Если ты не начнёшь сам убирать это, оно так и будет копиться и нарастать, — говорит Андрей.

Большая страна

Прежде, чем пойти вместе выгуливать Тодеса, мы с Андреем списались во «ВКонтакте». Он был первым, кто ответил, что убирает за своей собакой, в посте, который я опубликовала в городском паблике. Ох уж этот пост!

Сколько полетело в меня из него того самого, во что я вляпалась утром по дороге на работу! И поговорить-то мне больше не о чем, и сколько уже можно, и во что превратилась журналистика. Но, как это часто бывает, между потоком брани мне отвечали и адекватные люди, среди которых был и Андрей. Он написал, что за своей собакой убирает, и согласился встретиться и поговорить.

— Нам не прививают в детстве мысль, что надо беречь природу. Нам рассказывают, что у нас большая страна, и все понимают: места много, и если я где-то немножко намусорю, значит, будет незаметно, — рассуждает Андрей, а сам тем временем достает из рюкзака два пакета, потому что Тодес собрался сходить в туалет.

В нашей большой стране, кстати, существует закон, согласно которому владельцы собак обязаны убирать за своими животными во время прогулки. Написано это в Федеральном законе № 498, принятом в 2018 году. За нарушение — штраф 2000 рублей. Но чтобы привлечь нарушителя к ответственности, того надо поймать с поличным. И снова строгость российских законов сглаживается необязательностью их исполнения.

Чья ответственность?

В Испании, например, штраф за оставленные за собакой следы — полторы тысячи евро, и получить его очень даже реально. Про это рассказывает вторая героиня моей истории Елена. Она несколько лет прожила в Европе.

— В Европе это нонсенс, если ты не убрал за собакой: там большие штрафы. Правда, в городках с большой русской диаспорой случаются эксцессы: наши не спешат прибрать за животными. Но это обычно до первого штрафа. Всё-таки материальная ответственность способна исправить любой менталитет, — говорит Елена.

Выгул собак во Владимире регулируется городскими правилами обеспечения чистоты, порядка и благоустройства.

С Леной мы гуляем в Центральном парке. Она обращает мое внимание на то, что здесь много бродячих собак. Кто должен убирать за ними?

— Если вы натыкаетесь на кучу в парке, то чаще всего дело в бездомных собаках. А хозяева сейчас стали более ответственными. В последние годы в обществе изменилось отношение к этому, раньше было чудно и непривычно, что люди убирают за питомцами, а сейчас это нормально. И я знаю очень много собаководов, убирающих за своей собакой, — Елена достает из кармана несколько пакетов. — Я не покупаю специальные дорогие пакеты, беру просто в «Пятерочке».

Плохое удобрение

Многие «комментаторы» писали, что от бродячих собак отходов больше. Но у меня, к примеру, во дворе у каждой собаки есть хозяин. И все приличные, приветливые, а целлофановых пакетов с собой не носят. Я, по крайней мере, не видела. Зато видела, как дворник сметает все кучи, которые ему встречаются на пути, с тротуара на газон.

— Никаких особых распоряжений по тому, как я должен убирать отходы собак, у меня нет. Всё на моё усмотрение. В мусорку не кладу, просто сметаю, — рассказал наш старый знакомый дворник Евгений Иванович.

Популяция бездомных собак во Владимире составляет от 1200 до 1500, по подсчётам мэрии в 2019 году.

А на газоне всё разложится и удобрит растения, полагает наш собеседник. Так-то так, но нет. Это не навоз, и удобрить им ничего не получится. В отличие от отходов жизнедеятельности коров, там нет ничего полезного.

— Фекалии собак, кошек, да вообще хищных, не очень хорошая органика для удобрения каких-либо растений, — пояснил биолог Руслан Жуков. — Тем более в таких небольших объемах, в разных местах. Может быть, для сорных растений и есть незначительный плюс, но культурным – нет.

Сначала бутылки

Две недели назад мы рассказывали историю Александра, который подобрал умирающего пса, вылечил и забрал себе. Я спрашивала Сашу, убирает ли он за Малышом во время прогулки. Ответил — нет.

— Каждый вечер, когда я хожу, я вижу новые бутылки. Их гораздо больше, чем собачьих какашек. Те хотя бы разложатся в грунте, а бутылки-то никто не соберёт. Поэтому когда люди начнут убирать бутылки?.. — задумывается Александр.

Примерно такими же словами мне отвечали люди в том посте, с которого всё началось. Мол, подождите недельку, все смоется, а бутылки с окурками останутся. Но, к примеру, Андрей, хозяин Тодеса, убирает за собой и своим псом всё.

— Как и все отходы, они исчезают не сразу. Не растворяются через неделю или через день, это происходит длительное время. Несколько месяцев, а то и полгода. А если сразу убрать, это не будет мозолить глаз, не будет разлагаться, — доказывает Андрей.

Снег почти растаял, и то, о чем мы тут пишем, все менее и менее заметно. А если сознательных собаководов будет больше, то и замечать когда-нибудь будет нечего. Андрей в нашем разговоре отметил, что никого не агитирует. Он это делает для себя. И может быть, для кого-то он станет примером.