Проверки в аварийный дом на Разина приходят с частотой экскурсий

Следком и прокуратура заинтересовались аварийным домом на Разина, 4, во Владимире. Его обещали расселить в нынешнем году, потом сроки перенесли ещё на два года. Жильцы обратились в СМИ, и после серии публикаций в «Призыве» надзорные службы пришли в проблемный дом. Увиденное их шокировало.

Ранее шок от экскурсии на Разина испытал сотрудник «Стройэкспертизы» — сторонней организации, которую администрация города наняла для проведения проверки. Он тоже всё ходил и охал, вспоминают аварийцы. Но потом им прислали документ, где утверждалось: за последние 6 лет износ повысился всего на 3% — до 75%.

— Да только за последние полгода здесь такие изменения произошли, что в части дома даже находиться опасно. Стены перекосились, провалились полы, на потолке — трещины и обрушения, — возмущаются жильцы.

После этого опять приходили из управления ЖКХ. Зачем-то просились в квартиры. Но никто не пустил. Дом признан аварийным в 2014 году, расселить должны были в 2021 году. Что ещё нужно? — задаются вопросами жители дома на Разина, 4.

В аварийном доме на Разина прописаны 45 человек.

Официально о реакции надзорных и следственных органов жильцов пока не проинформировали. Те волнуются, как бы власти не убедили ревизоров в том, что дом ещё крепок — простоит!

Мэрия назвала новый срок переселения — март 2023 года. Но гарантий того, что и в двадцать третьем людям не дадут от ворот поворот, никаких. Списки переселения даже в течение года корректируются по нескольку раз.

По последним данным департамента ЖКХ, во Владимире в этом году планируют расселить 96 человек из 32 жилых помещений, признанных аварийными до 2017 года. Списка с адресами нет. На повторный запрос «Призыва» по реализации программы переселения мэрия пока не ответила.

Зато не так давно на стенах в подъездах дома на Разина вдруг появились бумажки с печатями от 2010 года. Якобы трещины ещё тогда были выявлены и опечатаны. Но когда жильцы подняли шум по поводу обмана, «гонцы» администрации вернулись в подъезды и сняли все ленты.

И ещё жителям с Разина пришел ответ из областной структуры — департамента ЖКХ. Чиновники предлагают аварийцам обратиться в суд и потребовать жильё из маневренного фонда. Другие варианты кажутся им менее реальными.

— Мы рассчитываем стоимость жилья для расселения из расчета 37 тысяч рублей за квадратный метр, а во Владимире средняя цена сегодня — 56 тысяч. Понимаем, что в местном бюджете сложно найти сумму, чтобы доплатить разницу. Поэтому у Владимира в отличие от других муниципальных образований контрактование на низком уровне, — пояснила директор департамента ЖКХ Елена Семенова в прямом эфире телеканала «Губерния».

Справка. По области выполнение программы расселения жителей аварийных домов составило 244%. Лучше темпы расселения — в Гусь-Хрустальном, Собинке, Струнино. Застройщики охотно возводят жилье под заказ муниципалитетов в соответствии с заявленными параметрами по площади и стоимости квартир.