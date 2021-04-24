Прокат самокатов и велосипедов открылся во Владимире

Во Владимире заработал прокат электросамокатов и велосипедов. Места, где их можно взять сконцентрированы на магистральных направлениях города. Всего в областном центре сейчас выставлены 250 таких транспортных средств. Тарифы — поминутные и на рабочий день. Для велосипеда — 150 рублей за день и 2 рубля за минуту. Для самоката — 35 рублей разблокировка и 5 рублей за минуту. Есть особые ставки в часы повышенного спроса.

Как найти технику

Как только погода улучшается, спрос на прокат резко возрастает. В центральной части города порой трудно найти свободное транспортное средство. Сориентироваться с адресом проката можно через мобильное приложение «Lucky Bike». Причем, есть отдельные места для велосипедов и смешанные. Можно отсеять велосипеды и смотреть по карте только на самокаты.

В приложении есть функция бронирования. Можно выбрать свободное транспортное средство и оформить бронь на 15 минут, причем совершенно бесплатно. Так что это реальная возможность прокатиться даже в выходной день без ожиданий и поисков.

500 рублей — штраф в приложении, если оставишь транспортное средство в неположенном месте.

— Возникают две сложности у пользователей. Первая — вернуть транспортное средство. Поездку нельзя закончить, если не установить самокат или велосипед в границы парковки. К примеру, она на Соборной площади, а пытаются оставить у Успенского собора. Вторая трудность — слабый сигнал интернета. Нужно иногда его походить и поискать, чтобы приложение полностью прогрузилось, — пояснил директора прокатной компании во Владимире Егор Даниленко.

Где найти прокат

Во Владимире пока обустроены 24 парковки проката. Наибольшая концентрация их, конечно же, в центре города. Вот конкретные адреса парковок:

— Октябрьский проспект, 21

— Октябрьский проспект, 11

— Проспект Ленина, 21а

— остановка «Площадь Победы»

— остановка «Руслан и Людмила»

— Октябрьский проспект, 10а

— ул. Большая Московская, 44

— ул. Гагарина, 5

— остановка «Садовая площадь» (филармония)

-остановка «Садовая площадь» (гостиница «Заря»)

— остановка «Студёная гора»

— ул. Гоголя, 2

— остановка «Золотые ворота»

— ул. Большая Московская, 19 (пересечение с ул. Девической)

— ул. Большая Московская, 19 (пересечение с ул. Гагарина)

— ул. Большая Московская, 27

— ул. Большая Московская, 61

— остановка «гостиница Владимир»

— гостиница Владимир

— остановка «Соборная площадь»

— Соборная площадь (напротив входа в парк)

— Козлов вал

— Театр драмы

— Площадь Победы

Сложности проката

Главная проблема электросамокатов — быстрая разрядка. Работники компании-прокатчика говорят, что нередко на одном транспортном средстве катаются ребенок и взрослый или два худеньких взроослых. От нагрузки самокат быстро разряжается.

90 килограммов — предельный вес для самоката.

Уровень зарядки и километраж прописан в приложении, так что самостоятельные расчеты не требуются. В компании работает много техников, но в выходные они просто не успевают подвозить сменные аккумуляторы.

На электросамокаты введены ограничения по скорости — 18 километров в час. Работники прокатной компании уверяют, что это не травмоопасно, что это скорость быстрого бега. Но в ГИБДД с этим не согласны. Водителей самокатов на проезжую часть направлять нельзя, движение возможно только по тротуарам и велодорожкам. А там могут находиться дети и подростки. Им достаточно будет небольшого удара, чтобы получить серьезные травмы.

Так что инспекторы ГИБДД настоятельно рекомендуют быть внимательными и осторожными во время поездок по тротуарам и уважать других участников дорожного движения.