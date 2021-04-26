Программы диспансеризации и профосмотров расширят

С 1 июля в России стартует расширенная программа диспансеризации и профосмотров. С таким поручением к правительству обратился президент страны Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному Собранию. По словам президента, стоит задача охватить как можно большую часть населения станы в рамках этих программ.

— Прошу Правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учётом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объёме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Здесь важен максимальный охват, — сказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Президент также поручил в ходе профилактических осмотров уделить особое внимание гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно они являются основными причинами смертности.

В 2030 году средняя продолжительность жизни в стране должна достигнуть 78 лет.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса диспансеризация взрослого населения и профилактические осмотры не проводились. По плану департамента здравоохранения Владимирской области, проверить свое здоровье в этом году должны более 319 тысяч жителей региона. Порядка 257 тысяч человек ждет диспансеризация и более 62 тысяч человек – профилактические осмотры. Пройти медицинские осмотры можно в территориальной поликлинике по месту жительства.

Диспансеризация взрослого населения проводится 1 раз в три года – для граждан в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно – для граждан в возрасте 40 лет и старше. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, за исключением года проведения диспансеризации. Диспансеризация предполагает более широкий набор исследований.

В этом году под диспансеризацию попадают люди, рожденные в 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982 годах, а также все граждане старше 40 лет.

Справка. Диспансеризация – это регулярный медицинский осмотр и консультации специалистов, выполнение лабораторных анализов и компьютерной диагностики.

Диспансеризация и профосмотры помогают на ранних стадиях обнаружить распространенные хронические и онкологические заболеваний, которые становятся причиной инвалидности и ранней смертности. Поэтому проходить плановые осмотры важно, даже если ничего не болит.

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