Проблемный комплекс «Вишня-парк» должен поспеть в ноябре

Дольщикам жилого комплекса «Вишня-парк» на улице Мира во Владимире сообщили новый срок ввода дома в эксплуатацию — ноябрь 2021 года. Сдачи квартир люди ждут более пяти лет. Дом будет небольшой, четырёхэтажный. Там всего 36 квартир. Они давно распроданы. Но самого дома ещё нет.

Совет застройщику

Завершить строительство до конца года застройщику — компании «Транш» — настоятельно посоветовали региональные власти. Вице-губернатор Роман Годунин организовал встречу дольщиков и застройщика на площадке будущего дома. Этапы работ расписали по месяцам. Пока до четырех этажей выстроен только торгово-офисный комплекс. Сзади него и должен появиться дом. Пока строители поднялись до первого этажа.

— Нужно ускориться. Для этого необходимо увеличить число рабочих на объекте. Уже на следующей неделе должны выйти каменщики. Мы получаем еженедельную информацию о ходе строительства. Застройщик обещает завершить работы за свой счёт. Четыре этажа, не выше. Всё согласовано и решено, — уверенно сказал Роман Годунин.

О наказании за срыв сроков речи пока не идёт. Власти уповают на сознательность застройщика.

Жилой дом на Мира включён в список проблемных объектов долевого строительства. Тот ведётся на федеральном уровне ведомствами Минстроя РФ. Для дольщиков это своего рода гарантия: объект под контролем властей. В случае чего дом могут достроить за счет фонда защиты прав граждан, пострадавших от недобросовестных действий строительной компании.

В этом случае деньги должны поступить из федерального и регионального бюджетов. На бумаге такой механизм прописан. Но пока в нашем регионе это не работает. Областной фонд создан, но денег на его работу нет. Поэтому власти, как обычно, договариваются с застройщиками. Увещевают, убеждают и контролируют.

Синдром «утюга»

Комплекс «Вишня-парк» будет сдаваться целиком с нежилыми и жилыми помещениями, потому что находится на одном земельном участке. Торговые и офисные площади выкуплены лишь частично. По соседству с комплексом находится ещё один проблемный объект — «дом-утюг».

Эпопея с ним тоже длилась много лет. Построен он был не по проекту: лишней оказалась торцевая пристройка из стекла и бетона. Её грозили снести. Потом всё же узаконили. Мэрия распределила часть помещений по своим ведомствам и общественным организациям. Но здание так и пустует.

Во Владимирской области в реестре проблемных объектов числится восемь жилых домов. Семь из них во Владимире. Вот адреса:

— Верезинская, 17

— Верезинская, 31

— Всесвятская, 17

— Музейная, 13

— Школьный проезд, 1 в Юрьевце

— Центральная, 19 в Коммунаре

— Мира, 24

Один-единственный не владимирский объект — в Покрове. История длится много лет. Там работает конкурсный управляющий. Застройщик — банкрот.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области растет число ипотечных кредитов. Но, учитывая печальный опыт обманутых дольщиков, большинство предпочитают оформлять ипотеку на вторичное жилье. Если и берут новостройки, то у застройщиков со счетами эскроу.