Прививать от коронавируса начали у торговых центров Владимира, Мурома и Коврова

Во Владимирской области началась мобильная вакцинация от коронавируса. Теперь сделать прививку можно по заходу в торговые центры. С сегодняшнего дня, 29 апреля, мобильные пункты развернулись во Владимире, Коврове и Муроме. Привиться можно без предварительной записи.

Адреса мобильных пунктов:

Владимир — перед торговыми центрами «Ашан» и «Мегаторг» (ул. Тракторная, 45 а, с 12:00 до 17:00, тел. 37-80-810;

Ковров — перед торговым центром «Ковров молл» (ул. Лопатина, 7 а, с 12:00 до 17:00);

Муром — у торгового центра «Зефир в мармеладе» (ул. Куликова, 7 а, с 10:00 до 14:00).

— Призываю всех жителей Владимира, Мурома и Коврова, а также близлежащих населённых пунктов воспользоваться этой возможностью, защитить своё здоровье и позаботиться о безопасности своих близких. Если услуга окажется востребованной, то выездные формы этой работы будут продолжены. Если жители области проявят интерес к этой инициативе, то начнём прорабатывать вопрос об открытии стационарных пунктов вакцинации в торговых центрах и в местах массового скопления людей, – отметил и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области Александр Жестков.

Информацию о графике работы мобильных пунктов вакцинации можно получить в больницах: Муромская городская больница №3 (г.Муром, ул. Войкова, 11 а), Ковровская городская больница №2 (г.Ковров, ул. Первомайская, 23), Городская больница №2 г.Владимира (г.Владимир, ул. Токарева, 3).

На этой неделе пункты вакцинации были открыты и в опорном вузе региона – ВлГУ. Привиться студенты и преподаватели могут на улице Горького, 87 (корпус № 1) и проспекте Строителей, 11 (корпус № 7). Здесь потребуется предварительная запись.

Запись на вакцинацию для жителей Владимирской области открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Также записаться на вакцинацию можно, обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Коллективный иммунитет ждем к осени

Коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться в начале осени. Для этого необходимо провакцинировать 60% населения. Во Владимире по состоянию на 26 апреля первым компонентом вакцины привились 22 377 жителей областного центра. Оба компонента получили 16 936 человек. Это менее 5% от общего числа жителей Владимира. Если же брать целевые 60%, то областной центр пока находится на отметке в 8%.

Специалисты напоминают, что вакцинация – самый эффективный метод профилактики коронавируса. Заболевание не отступает и продолжается регистрироваться ежедневно. За прошедшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили 56 жителей региона. Число летальных исходов остается стабильно высоким. Сегодня печальная статистика пополнилась пятью новыми случаями. Всего коронавирус и возникшие после него осложнения не пережили 1099 жителей Владимирской области.