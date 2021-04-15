Праправнук Суворова героически воевал и радел за здоровье владимирцев

21 октября 2016 года в селе Фетинино Собинского района Владимирской области, на прихрамовой территории Троицкой церкви, состоялось открытие надгробного памятника губернскому предводителю дворянства Михаилу Леонтьеву. Он умер в 1901 году, и его могила долгое время была заброшена. Силами благотворителей и владимирской православной гимназии имени святителя Афанасия Сахарова надгробие было восстановлено. Митрополит Суздальский и Владимирский Евлогий лично приехал, чтобы провести церемонию.

Памятник — точная дореволюционная копия. «Редкий мрамор — серый, который специально заказывали на Урале. Все восстанавливали по старым чертежам, надпись — то же самое», — отметил протоиерей Алексей Головченко, директор Владимирской православной гимназии. За какие же заслуги Михаилу Леонтьеву оказаны такие почести?

Праправнук Александра Суворова

Михаил Михайлович Леонтьев родился 15 апреля 1853 года в Санкт-Петербурге. Крестными его были цесаревич, великий князь Александр Николаевич (будущий император Александр II) и великая княгиня Елена Павловна.

Отец — Михаил Иванович Леонтьев (1824—1885), тайный советник, шталмейстер двора Его Императорского Величества. Мать — Варвара Михайловна (1829—1882), дочь нижегородского губернатора Михаила Бутурлина. По отцовской линии дедом его был герой Отечественной войны 1812 года генерал-майор Иван Леонтьев. В битве при Бородино он, «приняв в командование л.-гв. Конный полк, после раненого генерал-майора Арсеньева, собрал оный под картечными выстрелами и с примерным мужеством напал на неприятеля и опрокинул онаго». А прадедом был сам генералиссимус Александр Суворов.

Михаил обучался в Санкт-Петербургском университете на юридическом факультете, который окончил в 1875 году со степенью кандидата прав. После поступил рядовым на правах вольноопределяющегося 1-го разряда в лейб-гвардии гусарский полк и был произведен в унтер-офицеры, прослужив в этом звании обязательный срок. Сдав экзамен на право производства в офицеры, был произведен в портупей-юнкеры в 1876-м и в том же году в корнеты. С мая по июль 1876 года заведовал полковой школой солдатских детей, затем был командирован в Екатеринославскую губернию для производства там конской переписи. В 1876-1877 годах находился в распоряжении начальника 1-й саперной бригады для изучения телеграфного дела.

Герой русско-турецкой войны

Свое боевое крещение поручик Леонтьев получил 12 — 16 октября 1877 года при взятии Телишской укрепленной позиции. «За мужество и храбрость в делах с турками под Телишем награжден орденом св. Анны IV степени». Молодой 24-летний офицер с честью преодолевал трудности военной службы, участвуя в кавалерийских стычках у деревень Комарове и Джурилово, в перестрелках у города Этрополя и рекогносцировках под неприятельским огнем Лютаковских укреплений.

Поручик Леонтьев принял активное участие в боевых действиях своего полка при занятии укрепленных городов Враца и Орхание. За переход через Балканы 16 — 19 декабря 1877-го он был награжден орденом св. Станислава III степени с мечами и бантом. Спустившись в Софийскую котловину, полк, в котором сражался Леонтьев, наголову разбил неприятеля под Ташкисеном. За участие в сражениях авангарда русских войск при наступлении на Филиппополь Михаил Михайлович был награжден орденом св. Анны III степени с мечами и бантом. В августе 1878 года поручик Леонтьев вместе со своим полком вернулся на постоянные квартиры в Царское Село.

Большое внимание – образованию молодежи

Прослужил в лейб-гвардии гусарском полку почти 11 лет, Михаил Леонтьев вышел в отставку и поселился в своем ростовском имении Ярославской губернии. Владимирский этап его жизни начался позже, когда Михаила Михайловича переехал в село Фетинино (Старое Фетиньино), которое унаследовал от своей бабушки, внучки Суворова.

31 января 1891 года он был избран предводителем владимирского губернского дворянства, которое возглавлял последние десять лет своей жизни.

На посту предводителя Владимирского губернского дворянства Михаил Леонтьев особое внимание уделял вопросам образования молодежи. Он содействовал принятию решения губернским собранием дворянства о передаче книг, хранившихся в дворянском доме, в собственность дворянского пансиона. Для удовлетворения нужд бедных дворянских семейств по воспитанию детей выхлопотал у министра финансов согласие на ежегодный отпуск из казны 5000 руб. для содержания во Владимирском благородном пансионе 15 новых стипендиатов дворянства.

Особое развитие при Леонтьеве получила ремесленно-грамотная школа для молодежи из простого народа. Как раз в то время, когда губернское благотворительное общество возглавлял Михаил Леонтьев, деревянное здание школы, которое располагалось на Студеной горе напротив Мальцевского училища, было перестроено и расширено. За заботы и труды по поддержанию ремесленно-грамотной школы Михаилу Михайловичу в 1901 году было присвоено звание почетного гражданина города Владимира.

Открытие первой городской амбулатории

С 6 мая 1892-го до 1898 года Михаил Леонтьев был председателем Владимирского отделения Общества Красного Креста. С первых же дней своего существования это общество задалось целью создать надежный санитарный персонал в лице опытных сестер милосердия, которые в случае войны могли бы быть направляемы на театр военных действий, а в мирное время употребляли бы свои силы на оказание помощи заболевшим. Для этого требовалось устройство хотя бы небольшой больницы, где сестры могли бы изучать приемы ухода за больными и приобретать необходимые для них теоретические и практические знания.

Несмотря на недостаточность денежных средств, местное управление во главе с Леонтьевым признало необходимым открыть во флигеле при доме Общества Красного Креста амбулаторную лечебницу. Неожиданно для организаторов 20 врачей изъявили готовность безвозмездно вести прием в ней. Было составлено расписание. Больных принимали с 9 до 15 часов ежедневно, даже и в праздники. Сначала прием был бесплатный, потом пришлось брать с тех, кто способен заплатить, по 15 копеек за лекарство.

Прием больных все время возрастал. В течение первого года своего существования амбулатория пришла на помощь 3318 больным, 10 лет спустя цифра эта увеличилась более чем в 4 раза и достигла к 1902 году 14470 посещений.

Посмертная слава

За отличие по службе Михаил Леонтьев был награжден орденом св. Владимира III степени (1893), св. Станислава I степени (1899), получил медали в память царствования Александра III, в память коронования Николая II и Александры Федоровны и за труды по первой всеобщей переписи населения 1897 г., а также вензелевый знак в память столетия учреждений ведомства императрицы Марии.

С 4 апреля по 10 мая 1901 года Михаил Михайлович исправлял должность смоленского губернатора. Но, внезапно заболев, Леонтьев приехал в свое имение в село Старое Фетиньино Владимирского уезда, где 24 августа 1901 г. скончался. Ему было всего 48 лет.

На заседании Владимирского губернского земского собрания 27 ноября 1901 года А.И. Куроедов выступил со следующей речью:

«10 лет прошло с тех пор, как Михаил Михайлович вступил в отправление должности председателя собрания. Не было такого дела, в котором Михаил Михайлович не принимал бы живого и деятельного участия. Все вопросы и дела находили в нем поддержку и проводились им совершенно согласно с духом земских собраний. Благодаря его энергии возникло много полезных учреждений».

Было постановлено учредить при пансионе Владимирской земской женской гимназии стипендии имени М.М. Леонтьева. А собрание предводителей и депутатов дворянства во Владимире в память о Михаиле Леонтьеве постановило поместить в зале заседаний икону Архангела Михаила.