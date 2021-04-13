Пост опасен переболевшим ковидом  и привившимся

У православных идёт Великий пост. Он продлится до 1 мая включительно. Вместе с Татьяной Миславской, главным внештатным диетологом департамента здравоохранения Владимирской области «Призыв» обсудил, кому не рекомендовано соблюдать пост, и как правильно из него выходить, чтобы не оказаться на больничной койке?

Без белка организму трудно

Началась пятая неделя Великого поста, самого главного и долгого в церковном календаре. Это период молитв, покаяния, духовного преображения человека и отказ от продуктов животного происхождения. Задача поста — подготовиться к Пасхе. Согласно вероучению, человек должен встретить главный праздник, совершив духовное самоочищение. Главный диетолог области сетует, что некоторые до сих пор воспринимают пост как диету:

— Пост – это не только очищение, это, прежде всего, духовная работа над собой. Но некоторые соблюдают его, как диету, чтобы только похудеть. А потом говорят: вот прекрасный результат. А за счет чего? За счет мышц, так как во время поста страдает белковый статус (белки – строительный материал мышц). И если жиры и углеводы взаимозаменяемы, то белки — нет.

Белковую квоту нужно соблюдать. Не употребляете во время поста масло, яйца, мясо, обязательно кушайте в первой половине дня нут, горох, чечевицу, которые богаты белком растительного происхождения. Желательно придерживаться пятиразового питания: 3 полноценных приема пищи и 2 перекуса (хлебцы, фрукты). Рекомендую всем соблюдать также водный баланс, обязательно добавить витаминные комплексы.

Впереди ещё самая строгая неделя — Страстная, перед Пасхой, которую православный мир отметит в этом году 2 мая.

В Страстную неделю верующие совсем отказываются от еды, пьют лишь воду. Не поститься церковь разрешает детям, беременным, кормящим, больным, служащим. Кроме того, допускается послабление по медицинским причинам, например, при тяжелых хронических заболеваниях.

Татьяна Миславская считает, что в нынешних реалиях список должен быть гораздо шире:

— Я не советую соблюдать Великий пост, да и другие посты, тем, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта, анемию, кто недавно перенес инсульт, инфаркт, ОРЗ или переболел коронавирусной инфекцией. А тем, кто пост держит, позволяет здоровье, пожалуйста, без фанатизма, ориентируйтесь на свое состояние.

Перед вакцинацией ешьте белок!

Коронавирус наносит жестокий удар по всему организму, а постящийся еще и ограничивает свое питание по белкам, блокируя выработку антител. Александр Гинцбург, директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи, где разработали вакцину «Спутник V», постоянно предупреждает население, что выработка антител — процесс энергетически затратный, белки организму жизненно необходимы. Не только переболевшим, но и вакцинирующимся (до и после прививки) нужно обязательно есть белок.

С ним согласен и научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян. Перед вакцинацией от коронавируса нужно включить в рацион не только белковые продукты, но и обратить внимание на уровень жирорастворимых витаминов в организме, в первую очередь витамина D. О том, что делать при дефиците витамина D, читайте здесь.

Дефицит витамина D выявляется у многих пациентов после перенесенного коронавируса.

Жительница Владимира Ольга Ефимова решила соблюдать пост и ограничить себя в употреблении соли. Первый компонент прививки от коронавируса девушка сделала до поста, перенесла ее отлично, без повышения температуры. А второй компонент ей ввели, когда Ольга уже соблюдала пост и присоединила к нему бессолевую диету. Вечером после вакцинации ей стало плохо:

— У меня стало жутко сводить мышцы рук и ног. Боль была непереносимая, обезболивающее не помогало. Хорошо, что у меня подруга – доктор, я сразу стала звонить ей. Она расспросила меня подробно о состоянии, о том, что я ела. И срочно велела выпить стакан соленой воды, отругала меня за эксперименты с постом и диетой во время вакцинации. К ночи мне стало лучше, пока с диетами и постом я завязала.

Как выходить из поста?

Соблюсти пост, духовно преобразиться и не навредить здоровью — основная цель этих недель, но не менее важная задача еще впереди — нужно правильно выйти из поста. В XVIII веке Михаил Ломоносов в беседе с императрицей Екатериной II заметил, что на Руси народу больше всего «дохнет» в первые две недели после Пасхи. После семи недель поста многие начинали объедаться, что приводило к смертельным исходам.

Прошло несколько веков, но немногое изменилось: в пасхальную неделю врачи «Скорой помощи» и гастроэнтерологи работают в авральном режиме. Правда, смертельных случаев в разы стало меньше, и в этом заслуга медиков, да и наука шагнула далеко вперед.

За пост организм перестроился, ферментная функция у него спящая. Он отвык от употребления большего количества пищи, жиров, белков. А пасхальный стол ломится от яств: творожная пасха, куличи, крашеные яйца, жареное мясо, майонезные салаты, колбасы, алкоголь, сладкое. Такая еда — настоящий стресс, испытание, которое выдерживает не все.

— Как врач, я бы не рекомендовала перегружать свой организм пасхальным разговением, алкоголем, — предупреждает Татьяна Миславская. — Если человек долго не ел ничего скоромного, возвращаясь к полноценному питанию, он получает большую нагрузку на кишечник, печень, желчный пузырь. У человека могут возникнуть колики, несварение, может обостриться гастрит, язвенная болезнь, холецистит, панкреатит. И в итоге человек может оказаться на больничной койке.

Олег Кочубеев по себе знает, что такое острый приступ холецистита. Мужчина несколько лет назад соблюдал впервые пост, а на Пасху поел, ни в чем себе не отказывая:

— Моя Пасха закончилась в палате скорой помощи. Рвота, температура под 39, боли жуткие, горечь во рту. За все мои 35 лет мне ни разу так не было плохо. В больнице я провел две недели, а потом еще месяц соблюдал специальную диету. Поститься я в следующие года постился, но не налегал на жареное, куличи и алкоголь.

Из поста нужно выходить мягко: к мясу возвращаться осторожно (на майские праздники принято еще и шашлыки жарить), не налегать на яйца и выпечку, кушать небольшими порциями. Первые дни после поста мясо и рыбу добавлять в меню лучше постепенно и малыми порциями. Предпочтение в первую неделю следуют отдавать рыбным блюдам. Умеренность и осторожность – ваши лучшие спутники на ближайшие пару недель после поста.