Посевная кампания подорожала на 20%, ещё не начавшись

Посевная кампания во Владимирской области начинается. Уже на этой неделе некоторые сельхозпредприятия, чьи поля подсохли для проезда техники, займутся подкормкой многолетних трав. Посевная будет сложной, считают селяне. Дело не в погоде. Дело в росте цен. В среднем расходы на проведение работ выросли по сравнению с прошлым годом на 20%.



Больше всего подорожали удобрения — примерно на 40%, сообщил в эфире телеканала «Губерния» директор областного департамента сельского хозяйства Константин Демидов. Выросли цены на посевной материал, на средства защиты растений, на запчасти для техники. Наименьший рост цен показало горючее — 6%.

— Создан штаб по подготовке к посевной кампании. У нас есть данные о том, какие предприятия, сколько и что посадят в этом году. Активно посевная начнется на следующей неделе, когда в полях подсохнет, — сказал Константин Демидов.

Из-за затянувшегося таяния снега посевная начнется позже обычного.

В 2020-м посевная началась 6 апреля — очень рано для нашего региона. В этом же, наоборот, массово к ней смогут приступить в конце апреля-мае — позже, чем в прошлые годы.

Посевной материал закуплен почти на 100%. Осталось подкупить кукурузу и многолетние травы. Запасы топлива сделаны на 70%.

Продолжается подготовка сельскохозяйственной техники. У большинства хозяйств одна проблема — износ транспортных средств. Как «Призыв» сообщал ранее, более половины парка сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств отработала свыше 10 лет. Она устарела и морально, и физически.

Новая техника гораздо экономичнее, трудоспособнее и функциональнее. Затраты на её покупку связаны с большими кредитами, которые в свете роста расходов на посевную не каждому под силу. Тем не менее сельхозтехнику покупают очень активно. Если в 2020 году её приобрели на рекордную сумму более 1 млрд рублей, то в первом квартале нынешнего года количество купленного превысило прошлогодние показатели на 40%, а по стоимости — в 1,5 раза!

Департамент сельского хозяйства сообщил, что к концу апреля регион получил 659 миллионов рублей на поддержку предприятий АПК. Это 43% от годового лимита. Сельхозпредприятия, получившие средства, сами решают, куда их потратить.

Телефон для справок по поддержке предприятий — 8 (4922) 600-016.

В 2020 году под посевную было отдано 290,2 тысячи гектаров — на 3% меньше, чем годом ранее. Более трети посевных площадей — под зерновые культуры. В прошлом году собран рекордный сбор урожая — 2493 тысячи центнеров. На 43% выше показателей 2019 года. Был хороший урожай картофеля (1805 тысяч центнеров) и овощей (763 тысячи центнеров). Что важно: успели в срок собрать кормовые культуры. Валовый сбор сена из многолетних трав превысил урожай 2019 года на 86%.