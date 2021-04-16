Популярные модели смартфонов и аксессуаров доступны в рамках технологичной распродажи в салонах связи «Ростелекома»

Смартфоны и аксессуары традиционно являются одними из самых популярных категорий подарков среди технологичных товаров на российском рынке. Спрос на них традиционно возрастает в преддверии новогодних и гендерных праздников 23 февраля и 8 марта, а также перед майскими праздниками и началом учебного года.

В частности, перед 23 февраля в рамках действовавшей акции наибольшим спросом в салонах «Ростелекома» пользовались следующие модели: Honor 30i 4+128Gb Phantom blue, Honor 10X Lite 4+128Gb Emerald green, Honor 10X Lite 4+128Gb Midnight black, Samsung Galaxy A11 A115F/DSN 32Gb Black, Samsung Galaxy A12 SM-A125F/DS 4+64Gb Black, Samsung Galaxy A12 SM-A125F/DS 3+32Gb Black, Honor 30i 4+128Gb Midnight black. Среди смартфонов, на которые акция не распространялась, наиболее популярными моделями были: Samsung Galaxy A12 SM-A125F/DS 4+64Gb Black, Honor 30i 4+128Gb Phantom blue, Xiaomi Redmi 9A 2+32Gb Sky blue, Xiaomi Redmi 9A 2+32Gb Granite grey, Xiaomi Redmi 9 3+32Gb Sunset purple, Samsung Galaxy A11 A115F/DSN 32Gb Black.

В преддверии 8 марта посетители салонов «Ростелекома» наиболее активно покупали следующие модели акционных смартфонов: Honor 10X Lite 4+128Gb Emerald green, Honor 30i 4+128Gb Midnight black, Honor 10X Lite 4+128Gb Midnight black, Xiaomi Redmi 9A 2+32Gb Sky blue, Samsung Galaxy A12 SM-A125F/DS 4+64Gb Black, Honor 30i 4+128Gb Phantom blue. Среди неакционных гаджетов лидерами по популярности стали: Samsung Galaxy A01 A015F/DS 16Gb Black, Samsung Galaxy A12 SM-A125F/DS 4+64Gb Black, Xiaomi Redmi 9A 2+32Gb Sky blue, Honor 10X Lite 4+128Gb Emerald green, Honor 30i 4+128Gb Midnight black.

Действующая акция «Апрельская распродажа – 2021» в салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru стартовала 1 апреля и завершится в воскресенье 18 апреля. В ходе распродажи приобрести смартфон и аксессуары можно с выгодной скидкой. Акция распространяется на новые и уже популярные модели смартфонов от брендов «Honor», «Samsung», «Huawei», «Xiaomi», «ZTE», «Apple», «Realme», а также на наушники, фитнес-браслеты, колонки и другие умные аксессуары. Скидки на смартфоны достигают 29%, на аксессуары – 59%.

Акция «Апрельская распродажа – 2021»1 действует в салонах2 связи «Ростелекома» более чем в трехстах городах страны, а также в интернет-магазине shop.rt.ru. Адреса салонов связи, участвующих в акции, можно посмотреть по ссылке.

1 Акция «Апрельская распродажа – 2021» действует с 1 по 18 апреля 2021 года. Продавец акционного товара ООО «Ростелеком – Розничные системы» (Место нахождения: 108811, г. Москва, п. Московский, 22 км. Киевского шоссе, д.6 стр.1. ОГРН: 1047855105650). Подробная информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве акционного товара, сроках, месте и порядке получения на shop.rt.ru. 2 Под салоном «Ростелекома» понимаются Центры продаж и обслуживания организатора Акции – ООО «Ростелеком – Розничные системы».