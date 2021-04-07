Понтонный мост в Вязниках разведут на время ледохода

Понтонный мост через Клязьму, соединяющий Вязники и Заречье, разведут уже на этой неделе. Ориентировочно 8-9 апреля. Связано это с дальнейшим ростом уровня воды в реке. Пока же он переведен в пешеходный режим. После разведения моста, Заречная зона, включающая в себя 16 населённых пунктов, два посёлка и четырнадцать деревень, будет отрезана от «большой земли».

— Жизнеобеспечение населения организовано, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Напомним, что в период половодья местных жителей переправляют на лодках.

Разведение моста поможет избежать повреждений конструкции.

По данным чрезвычайного ведомства, весеннее половодье на территории области проходит без происшествий. На контроле находится ситуация с подтоплением моста на реке Колокша у деревни Чижово Собинского района. Ограничено дублирующее сообщение по дороге местного значения с населенными пунктами Чижово, Бузаково, Яковлево и Тетерино. Есть объездной путь, он составляет 6 километров. По прогнозам, в ближайшие дни вода там пойдет на спад.

Разлив Колокши у деревни Чижово Собинского района. Фото «Призыва»

А вот прогноз о затоплении моста у деревни Юрино Собинского района не оправдался. В ближайшее время вода может подняться и затопить пойму на реках Серая и Нерль. Есть угроза подтопления приусадебных участков. Может затопить и дорогу в деревне Лучки Юрьев-Польского района.

Напомним, что пик половодья ожидается во второй -третьей декаде апреля. При наихудшем сценарии в зоны возможного подтопления рискуют попасть 22 населенных пункта в 13 муниципальных образованиях с населением 3464 человека, 12 объектов экономики и 28 участков автомобильных дорог. Полностью отрезанными от «большой земли» могут оказаться 30 населенных пунктов, где проживают 1019 человек.

Ранее «Призыв» рассказывал, что паводок стал причиной появления запаха и привкуса у воды, поступающей жителям Владимира из Нерлинского водозабора. Во «Владимирводоканале» отметили, что нарушений технологических режимов на станции водоочистки нет.