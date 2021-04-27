Полуторогодовалая девочка выпила уксусную эссенцию 

Жительницу Владимира признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своей маленькой дочери. Малышка выпила уксусную эссенцию. По данным следствия и суда, женщина оставила полуторагодовалую дочь на кухне без присмотра. А на столе стояла открытая бутылка с 70% уксусной эссенцией. Малышка взяла ее и выпила содержимое. Ребенок получил химический ожог полости рта, гортаноглотки и пищевода 3 степени, химический ожог кожи грудной клетки 2-3 степени.

Свою вину мать девочки признала полностью, на суде раскаялась в содеянном.

Сурово 21-летнюю жительницу Владимира не наказали. Мировой судья судебного участка № 6 Октябрьского района города назначил женщине штраф в размере 15 тысяч рублей. Были учтены данные о личности подсудимой, положительные характеристики, наличия смягчающих обстоятельств.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. А между тем надзорные ведомства не устают напоминать: дети дошкольного возраста не должны оставаться без присмотра взрослых даже на короткое время. В противном случае, это может привести к трагическим последствиям.

Предметы, которые необходимо хранить в недоступных для детей местах:

-бытовая химия;

-лекарства;

-спиртные напитки;

-сигареты;

-пищевые кислоты;

-режуще-колющие инструменты.

Не меньшую опасность для оставленных без присмотра детей представляют и открытые окна. С возвращением тепла эта проблема станет особенно актуальной. Случаи выпадения детей из окна ежегодно регистрируются во Владимирской области. В прошлом году врачи чудом спасли выпавшего с девятого этажа ребенка.

Управление гражданской защиты Владимира напоминает родителям о важных правилах:

— не оставляйте малолетних детей без присмотра, даже на короткое время;

— не рассчитывайте на москитные сетки — они не предназначены для защиты от падений. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, потому, что ребенок чувствует себя за ней в безопасности и безбоязненно опирается на нее;

— чтобы ребенок не смог залезть на подоконник, уберите от окон все виды мебели;

— если дома есть маленький ребенок, никогда не держите окна открытыми, по возможности — открывайте их только в режиме проветривания;

— установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров, причем устанавливать их должны только специалисты;

— если вы что-то показываете ребенку из окна — всегда крепко держите его, будьте готовы к его резким движениям;

— избегайте общения с детьми, находящимися в квартирах, с улицы через окно.