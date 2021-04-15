Полководец под колпаком, расстрелянные росписи и суворовский пол. Едем в Кистыш!

Белая церковь в мутном апрельском пейзаже возвышается над бескрайними полями Ополья. Мы въезжаем в имение Александра Суворова в Суздальском районе – в село Кистыш. О том, как мы снимали эту серию программы «Точка на карте» можно сделать отдельный (суровый) фильм. Именно в день съемок едва начавшаяся весна решила уступить место, казалось бы, уже сдавшей свои позиции зиме, которая засыпала нас мокрым снегом, обрушивалась ледяным дождем и терзала порывами холодного ветра. Камеру заливало струями воды, а артикуляция ведущего неизменно стремилась к нулю.

Но отступать было некуда. Да и о каком отступлении может идти речь, если темой нашей программы стало родовое имение непобедимого полководца, генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, полного кавалера всех возможных боевых орденов своего времени, который за свою военную карьеру не проиграл ни одного сражения. А всего их было более 60!

Кто расстрелял старинные росписи в храме, который лично построил великий Суворов, чем примечателен церковный пол в этой церкви, кто из царственных особ крестил отца Александра Васильевича, рассказывают председатель правления общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса А.В. Суворова» Василий Верещак и ведущий Валерий Князев.

В программе:

0:43 — как село Кистыш стало имением Суворовых;

1:41 — о том, почему Александр Васильевич сидит на сундуке, а не скачет на коне (это о памятнике если что);

3:25 — зачем полководца «прикрыли» колпаком;

4:04 — о будущем музее;

5:54 — о храме Василия Великого, который Александр Суворов построил в память о своем отце;

7:36 — советская история храма и расстреленные росписи;

9:01 — увидите пол, на котором молился Суворов;

11:01 — пруд полководца будет благоустроен;

Подарил имение и покрестил сына

Село Кистыш было подарено Петром Великим деду будущего великого полководца – Ивану Григорьевичу Суворову, десятнику Стременного полка, за особые заслуги перед Отечеством и царем. Более того, Петр Алексеевич настолько был благосклонен к своему подданному, что даже выступил крестным отцом его сына Василия, которому в будущем суждено было стать отцом великого русского полководца – Александра Васильевича Суворова.

Знак сыновней любви

Сам Александр Васильевич в Кистыше бывал наездами и никогда здесь подолгу не жил, но это место примечательно тем, что генералиссимус лично построил здесь каменный храм в память о своем отце, которого любил и почитал. И построил он эту церковь на месте старой деревянной.

В доношении местного священника Михаила Иванова от 11 мая 1790 года об этом событии говорится так:

«Показанная церковь Василия Великого деревянная от давнего построения пришла в крайнюю ветхость в место коей возымел намерение его высокопревосходительство нашего села Кистоши помещик господин генерал поручик и кавалер Александр Васильевич Суворов построить новую каменную в то же именование с приделами по левую сторону пророка Божия Илии, а по правую Алексадра Невского, на которую от него и материалу подготовлено немало».

Нужно сказать, что Суворов выступил инициатором строительства сразу нескольких храмов, однако лично опекал лишь возведение церкви в Кистыше, так как она была задумана как символ глубокого уважения и любви сына к отцу.

В 1782 году храм Василия Великого был освещен в присутствии великого полководца, который молился в приделе своего небесного покровителя Александра Невского.

Суворовский пол

Примечательно, что в храме остался подлинный пол Суворова, сохранившийся с XVIII века. Раритетная деталь интерьера была обнаружена во время восстановления церкви и была завалена грудой мусора: в советское время храм, как и многие другие, подвергся разорению и поруганию, долгое время здесь было зернохранилище.

Во время реставрации, которая началась в 2011 году, по инициативе местных жителей и членов общественной организации «Архитектурно-исторического комплекса генералиссимуса А.В. Суворова», под свалкой удалось обнаружить старинные плиты, которые с помощью специалистов были отмыты и обработаны защитным растворов.

Сегодня все желающие смогут пройтись по полу, который помнит поступь великого полководца.

Расстрелянные росписи

От прежнего убранства храма мало что сохранилось. Пожалуй, только фрагменты стенописей, которые датируются 1782-1784 годами. Общий объем стенового письма небольшой: всего несколько рисунков.

Инициативная группа по восстановлению храма сейчас как раз решает, каким образом проводить реставрацию. Присмотревшись к одной из фресок, замечаем множество небольших углублений.

«Стреляли дробью, — замечает наш спутник, Василий Захаровчи Верещак, — К сожалению, подобный вандализм это тоже история нашего храма, ее печальная страница. Бог судья этим людям…»

К счастью, темная страница история храма в Кистыше закончена. С 2011 года на пожертвования ведется работа не просто по восстановлению родового храма Суворовых, но и по созданию целого архитектурно-исторического комплекса, посвящённого генералиссимусу. В планах: открытие большого музея, где оформят экспозиции, посвященные ратным подвигам полководца, будут демонстрироваться фильмы о нем, организовываться выставки. Здание уже построено, идут внутренние отделочные работы.

Памятник под колпаком

Знаковым этапом в возведении комплекса, безусловно, стало открытие памятника Александру Васильевичу, которые состоялось в сентябре 2021 года в Кистыше.

— Памятник – это первое, что видят гости, въезжая в Кистыш. Их сразу встречает Александр Васильевич. Скульптура создана в соавторстве двух талантливых художников: Владимира Благовещенского и Андрея Коробцова. Была критика, что Суворов изображен не на коне, не с оголенным оружием. Но ведь в Кистыше не было боев, это имение отца полководца, куда любящий сын приезжал, чтобы навестить своих любимых, набраться сил. Александр Васильевич сидит на походном сундуке, задумался. Это передышка, отдых, а, может, думы о будущих победоносных сражениях.

Интересный момент: в холодное и слякотное время года бронзовый монумент защищен специальным прозрачным колпаком, сквозь который памятник вполне можно рассмотреть. В этом году колпак снимут к 18 мая, когда в Кистыше планируют отмечать День памяти Александра Васильевича Суворова.

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