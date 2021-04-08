Полиция придёт в роддом и научит мам перевозить детей

Полицейские придут в роддома. Ничего страшного там не случилось. Просто мамочкам расскажут о безопасной перевозке детей. Например, о том, что забирать новорожденных из роддомов можно только в автолюльке. Наша область включилась в федеральный проект «Детство безопасности». В перинатальном центре Владимира будущим мамочкам устроят тренинги.

Темы тренингов будут разными. Мамочкам дадут советы, как правильно выбрать детское удерживающее устройство. Как должен вести себя водитель, чтобы маленькому пассажиру было безопасно в машине. Как планировать маршрут для езды с малышом, какую одежду выбрать, куда посадить ребенка.

Надежда Туманова, главный врач перинатального центра:

— Мы выхаживаем деток в 500 граммов, 700 граммов. Вкладываем опыт, задействуем оборудование. А потом дети гибнут в ДТП. Это очень обидно. А так как всё начинается с перинатального центра, мы охотно включились в проект. У нас женщины со всей Владимирской области и из соседних регионов. Мы уже начали проводить тренинги. Со следующей недели в рамках школы материнства они будут проходить очно.

38 аварий произошли в 2021 году во Владимирской области с участием детей.

В первом квартале в ДТП во Владимирской области пострадали 43 несовершеннолетних и один погиб. В четырёх авариях дети находились в салоне без удерживающих устройств, что, по информации ГИБДД, усугубило тяжесть последствий. Также было 14 наездов на юных пешеходов.

В рамках тренингов с мамочками обсудят правила безопасных прогулок с коляской. Подскажут, в частности, как безопасно переходить дорогу и где должна быть расположена коляска.

Александр Новиков, начальник управления ГИБДД МВД России по Владимирской области:

— По исследованиям Всемирной организации здравоохранения, при использовании детских кресел или других удерживающих устройств при ДТП жизнь детей сохраняется в 90%. В раннем возрасте эффективность устройств на уровне 60-70%. Чем раньше мы начнем использовать наши возможности для обучения будущих родителей, тем лучше. Даже сохранение жизни одного-двух детей — это для нас победа.

Проект «Детство без опасности» — часть нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Он реализуется уже третий год и только сейчас дошёл до Владимирской области. В России тренинги будут проводиться на базе перинатальных центров и родильных домов в 100 городах 85 субъектов страны.

Целевая аудитория проекта «Детство без опасности» — будущие родители и мамы детей до 12 лет.

В бюджете Владимирской области заложено 12 миллионов рублей для повышения безопасности дорожного движения. На эти деньги приобретут машины скорой помощи, выезжающие на ДТП, а также хроматографы для определения степени и вида опьянения (алкогольного или наркотического).

Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам детей во Владимирской области:

— Мы выезжаем на происшествия, разговариваем со взрослыми водителями. То ли они не знают, то ли были невнимательны. Бывает, что взрослые разговаривают по телефону за рулем и попадают в ДТП. Тут нужен системный подход.

Системный подход состоит в системной и командной работе по версии Геннадия Прохорычева. Так, департамент транспорта и дорожного хозяйства должен вовремя приводить в порядок дороги и выделять средства на другие мероприятия, повышающие безопасность дорожного движения. Задача ГИБДД — контролировать ситуацию на дорогах и проводить профилактические рейды. Департаменту образования нужно организовывать беседы с родителями на школьных собраниях и проводить конкурсы среди детей на знания правил дорожного движения.