Поликлиники Владимирской области будут работать с 4 по 7 мая в обычном режиме

Разъяснения сделал облздрав

С 4 по 7 мая поликлиники Владимирской области будут принимать пациентов по графику будних дней. Это касается также работы врачебных комиссий, выписки льготных лекарственных препаратов, открытия или закрытия больничных листов, выдачи справок. С 1 по 10 мая, медучреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обеспечат ежедневную работу необходимого количества бригад неотложной помощи с 08.00 до 16.00, сообщает областной департамент здравоохранения.

Пациентов с симптомами острых респираторных инфекций будут принимать ежедневно с 08.00 до 14.00. При этом по необходимости работу отделений могут продлить до 20.00.

пациенты в поликлинике

В майские выходные поликлиники работают по графику

Информация о режиме работы медицинских организаций в период майских праздников будет опубликована на сайтах учреждений.

Не повлияют майские праздники и на вакцинацию. Она продолжится в ежедневном режиме в соответствии с планом-графиком. Не уйдут на выходные и лаборатории ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Тесты обещают делать в срок до 48 часов. Экстренные извещения о вновь выявленных случаях заболевания коронавирусной инфекцией будут направляться лечебными учреждениями в Центр гигиены и эпидемиологии.

В ежедневном режиме организуют работу колл-центров. Операторы будут принимать звонки с 08.00 до 18.00. В остальное время будет производиться запись входящих обращений с последующей отработкой поступивших вопросов на следующий день. Ответственный дежурный департамента здравоохранения Владимирской области будет оперативно информироваться о случаях отказа в оказании медицинской помощи или нарушений в режиме работы медицинских организаций, — заверяет облздрав.

Телефоны «горячих линий»:

− по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции − 122 или 8-800-350-17-33;

− по вопросам записи на приём к врачу − 8-800-200-36-33 или (4922) 77-73-33;

− по приёму жалоб и обращений граждан − 8-800-200-36-33;

− по выплатам медицинским работникам − 8-800-200-85-33;

− по вопросам лекарственного обеспечения пациентов (время работы: будние дни c 08:30 до 17:00) − (4922) 77-99-65;

− по вопросам качества оказания медицинской помощи 8-800-200-82-33 или (4922) 77-86-40;

− по вопросам обезболивания − (4922) 45-15-04.

Ранее «Призыв» рассказывал, что социальные выплаты за май жителям Владимирской области перечислят до 30 апреля. Правда, относится это к региональным льготникам. Федеральным же льготникам придется подождать. Учреждения социальной защиты населения произведут выплаты по мере поступления средств из федерального бюджета.

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Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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