Поликлиника больницы № 2 на Тракторной сменила адрес

Филиал поликлиники владимирской больницы № 2 на улице Тракторной, 43, временно переехал в центральную поликлинику на улице Токарева, 3. Причиной стали начавшиеся ремонтные работы. Они завершатся до конца первого полугодия 2022 года. Затем структурное подразделение на улице Тракторной возобновит свою работу.

В филиале поликлиники заменят инженерные коммуникации, проведут отделочные работы и перепланировку помещений в соответствии с современными требованиями. Будет закуплена новая мебель и отремонтирована входная группа. Об этом сообщил главный врач владимирской больницы № 2 Михаил Суханов. А пока прием пациентов по новому адресу уже начался.

Пациентов перенаправили с Тракторной на улицу Токарева.

Переехал с улицы Тракторной и сектор опеки и попечительства департамента здравоохранения области. Структурное подразделение теперь работает на улице Мира, 37.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за начавшегося ремонта врачи филиала поликлиники областной детской клинической больницы на Добросельской, 197а, теперь принимают юных пациентов на улице Погодина, 2-б, в здании бывшего медцентра «Поликлиника-Автоприбор».