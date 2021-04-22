Подпорная стена у Козлова вала стала розовой

Почему подпорная стена Козлова вала в центре Владимира вдруг стала розовой? Этим вопросом сегодня задались жители областного центра. Горожане очень удивились столь неожиданному цветовому решению для памятника градостроительства. Объяснение «Призыву» дали в мэрии Владимира, в ведении которой находится древнее оборонительное сооружение и памятник ЮНЕСКО. Горожане могут не беспокоиться.

— Это не краска, а грунтовка. Она такого цвета. Все трещины и повреждения заделают этой грунтовкой, а потом покрасят в белый цвет, — уточнили в городской администрации.

Сколько времени потребуется на то, чтобы грунтовка схватилась и застыла, неизвестно. Нет пока и точных сроков окончания восстановительных работ. Скорее всего, потребуется несколько дней.

Справка. Грунтовка глубокого проникновения представляет собой полимерно-водный раствор. Его основное назначение заключается в укреплении рыхлых (слабых), пористых, сильно впитывающих оснований для последующего проведения отделочных работ.

На плачевное состояние подпорной стены Козлова вала горожане не раз жаловались в социальных сетях. По всей видимости, замечания услышаны.

К привычному виду подпорная стена вернется уже скоро.

В группе «Назад в прошлое | город Владимир» мы нашли старые фотографии, на которых изображен Козлов вал в 1960-е годы. Напротив него росли деревья.

Справка: Название Козлов вал произошло от имени владимирского посадского человека Алексея Козлова, у которого в XVIII веке здесь был сад.

Не все знают, но около Золотых ворот, за Козловым валом, приютилась небольшая улочка с таким же названием. У нее лишь одна левая сторона и несколько построек общественного назначения. С полной уверенностью можно сказать, что улица Козлов Вал состоит из одних достопримечательностей.

В древности Козлов вал был западной границей города. Это оборонительное сооружение создано в середине XII столетия по приказу Андрея Боголюбского. Великий князь, как писала летопись, «град Владимеръ, заложи велик зело попрем ногу боли и первого».

Эти оборонительные сооружения были свидетелями многих трагических событий. Например, в 1175 году объединенные войска ростовцев и рязанцев семь недель штурмовали валы Владимира. Их возглавлял Ярополк, претендовавший на княжеский престол после смерти Андрея Боголюбского.

А в XIII веке валы осаждали полчища хана Батыя – это случилось в феврале 1238 года.

Безусловно, восемьсот лет назад Козлов вал не был окрашен в розовый цвет. Он был вполне нормальным, естественным: летом — зелёным, зимой — белым и заснеженным, а осенью и весной — просто грязным. А был бы розовым — кто знает, может, враги и отступили бы, устрашённые его невиданным колером. И никто бы им не объяснил, что это так – от трещин.